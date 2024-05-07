Giresun'da 27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri devam ediyor

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Uluslararası Aksu Festivali kapsamında düzenlenen "27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri" sanatseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Giresun'da yerel ve uluslararası tiyatro ekiplerinin sahne aldığı "27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri" renkli bir programla devam ediyor. Sanatın birleştirici gücüyle izleyicileri farklı kültürlerle buluşturan tiyatro günlerine sanatseverlerin gösterdiği yoğun ilginin kalan günlerde de devam etmesi bekleniyor.

27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'ne Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sivas Devlet Tiyatrosu, Oksijen Tiyatrosu, Fındıklı Belediyesi Kadın Tiyatrosu, Akçaabat Belediyesi Tiyatrosu, Eskişehir Suigeneris Tiyatrosu, Kosova City Theatre Of Suheraka, Ordu Büyükşehir Belediye Karadeniz Tiyatrosu, Amasya İris Tiyatrosu, Merzifon Belediye Tiyatrosu ve Bulancak Replik Tiyatro ekipleri katılıyor.

Vahit Sütlaş Sahnesi'nde 1 Mayıs Çarşamba günü başlayan organizasyon, 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.