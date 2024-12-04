Giresun\'da Elektrikli Araç Yangınlarına Yönelik Tatbikat Gerçekleştirildi

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GİRESUN'da itfaiye ekipleri tarafından olası yeni teknoloji elektrikli araç yangınlarına yönelik battaniye sistem ile müdahale tatbikatı yapıldı.

Kentte, yeni teknoloji elektrikli araç yangınlarına müdahale ile ekipmanlarının tanıtımlarının yapılması amacıyla 'İtfaiye İstişare Toplantısı, Ekipman Tanıtım ve Tatbikat Programı' gerçekleştirildi. Tatbikata, Trabzon, Samsun ve Ordu Büyükşehir Belediyeleri İtfaiye Dairesi Başkanlıkları, Rize, Çorum, Erzincan, Kırıkkale itfaiye müdürlükleri, Giresun ve Gümüşhane üniversiteleri ile Giresun ilçeleri itfaiye müdürlükleri de katıldı. Program kapsamında, son dönemlerde kullanımı artan elektrikli araçlarda yaşanabilecek olası yangınlara karşı teorik ve uygulamalı tatbikat düzenlendi. Aksu Mahallesi'ndeki festival alanında uygulanan tatbikatta; elektrikli araçtaki yangına müdahale için yeni üretilen battaniye sistemi de denendi. Battaniye sistemiyle yapılan ilk müdahalenin ardından, ısının azalmasıyla yanan araca suyla müdahale edildi. Aracın ısısının 40 santigrat dereceye inmesiyle birlikte ise battaniye sistemi kaldırılıp, araçta soğutma işlemine geçildi. Tatbikatta araçta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Giresun İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, elektrikli araçların hızla yaygınlaşması ile birlikte bu tür tatbikatların önemli olduğunu ve ekiplerin, olası yangınlara karşı en hızlı ve güvenli şekilde müdahale edebilmek için sürekli eğitim aldığını belirtti. Yetkililer ayrıca, elektrikli araçlarda meydana gelen yangınların yakıtlı araçlardan farklılık gösterdiğine dikkat çekerek, bu nedenle özel müdahale tekniklerinin ve ekipmanlarının kullanılmasının önemine değindi.