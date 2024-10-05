Giresun'da Kokarca ile Savaş Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da Kokarca ile Savaş Başlatıldı

Giresun\'da Kokarca ile Savaş Başlatıldı

Giresun'da 'kahverengi kokarca' ile mücadele için ilaçlama gerçekleştirildi. Ziraat Odası'ndan destek.

05.10.2024 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GİRESUN'da köylerde yoğun olarak görülen 'kahverengi kokarca' ile mücadele kapsamında Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, kendi imkanlarıyla aldıkları ilaçlama makinesi ile ilaçlama yaptı. Yaman, "Tirebolu Ziraat Odası olarak bir tim oluşturduk ve kokarcaya karşı savaş ilan ettik. Bugün kışlaklara girmeye çalışan kokarcaları, burada imha etmeye çalışıyoruz" dedi.

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Karadeniz'de, 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü başta fındık olmak üzere birçok bitki için tehdit oluşturuyor. 300'den fazla bitki türünde beslenebilen ve biyolojik mücadelenin sürdürüldüğü istilacı böceğin erginlerinin uzun mesafelere uçabilme yeteneğinde olması, yayılışını kolaylaştırıyor. Dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' bahçelerin yanı sıra evlere de dadandı. Evlere giremediklerinde duvarlara yapışan istilacı türe karşı Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, mücadele başlattı. Yaman, edindiği ilaçlama makinesi ile köy köy gezip, ilaçlama yaparak istilacı türü bireysel olarak engellemeye çalışıyor.

'KOKARCALARI BU ŞEKİLDE İMHA EDECEĞİZ'

Tirebolu Ziraat Odası olarak kahverengi kokarca ile bölgede bir savaş başlattıklarını söyleyen Erim Yaman, "Şu an havaların soğuması itibarıyla kokarcalar, ev ve diğer yapılara girmeye başladı. Tirebolu Ziraat Odası olarak bir tim oluşturduk ve kokarcaya karşı savaş ilan ettik. Bugün kışlaklara girmeye çalışan kokarcaları burada imha etmeye çalışıyoruz. Bakanlığın önerdiği ilaçları kullanıyoruz ve bunun 15 gün etkisi var. Evlere ve diğer yapılara girmeye çalışan kokarcaları bu şekilde imha edeceğiz" dedi.

'HER TÜRLÜ ADIMI ATMAYA KARARLIYIZ'

Yaman, mücadelenin topyekun olmasını da isteyerek şöyle konuştu: "Şu an kendi bütçesinden aldığımız ilaçlarla beraber uygulamayı yapmaktayız. Bizim gibi diğer ziraat odalarının da bu çalışmayı yapmasını istiyoruz. Ayrıca ilerleyen zamanlarda bunu Valiliğimiz, il ve ilçe tarım müdürümüz, kaymakamlıklarımızla beraber topyekun bir ortak noktada buluşup böyle daha geniş kapsamlı bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Gelecek yıllarda fındığa ciddi zararlar vereceğini öngördüğümüz için mücadeleyi bırakmamalıyız. Kokarca ile savaşımız buradan tüm ülkeye inşallah yayılır. Mücadelede başarılı oluruz diye tahmin ediyoruz. Çünkü bizim bu bölgede fındık olmazsa olmazımız. Fındığımıza zarar verecek olan herhangi bir illetin de bertaraf edilmesi yolunda her türlü adımı atmaya kararlıyız."

'DUVARLARA YAPIŞIYOR'

Örenkaya köyü muhtarı Ali Kara da kokarcanın yoğun görülmesi ile Tirebolu Ziraat Odası ile iletişime geçtiklerini ve mücadelenin köylerinden başlatıldığı belirterek, "Evin içerisine girecek yer bulamazsa duvarlara yapışıyor, evin içerisine girecek yer arıyor, bilhassa evlerin çatı altları, aralıklardan içeri girip çatıda kümeleşiyorlar. Orada yumurtlayıp, baharda çevreye zarar verecek. Şimdiden önlemini almaya başladık" diye konuştu.

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Giresun, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Kokarca ile Savaş Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:45 Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi
20:22 Victor Osimhen’e bir talip daha çıktı Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:53 FIFA’dan Filistin’in men talebi sonrası İsrail kararı FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
19:13 Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 16:44:55. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Kokarca ile Savaş Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement