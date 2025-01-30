Giresun'da Muhtar Evi Açılışı Yapıldı

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediye hizmetlerinin daha verimli ve ulaşılabilir olmasını sağlamak ve muhtarlık ile iletişimi güçlendirmek amacıyla Gemilerçekeği Mahallesi'nde projelendirilen Muhtar Evi'nin açılışını yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı trafik lambaları mevkiinde projelendirilen Muhtar Evi'ni açan Başkan Köse, mahalle halkı için yaşama geçirilen hizmetin, vatandaşların taleplerine daha hızlı ve etkin bir şekilde karşılık verilmesini sağlayacağını dile getirdi.

Açılışa Başkan Köse'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Fazıl Hıdımoğlu, Volkan Turgut, Özer Pazarlı, 27. Dönem Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Belediye Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Muhtarlar ile her zaman diyalog halinde olduklarını ve Giresun'a beraber hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Köse, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimlerde muhtarlar bizim gözümüz kulağımız. Demokrasinin temel taşı muhtarlarımızın talep ve istekleri bizim için çok önemli. Muhtarlık kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar arasında iletişimi, koordinasyonu ve iş birliğini sağlayan önemli bir birliktelik. Göreve geldiğimizde kurduğumuz Muhtarlar Meclisi ile de muhtarlarımızın taleplerine çok çabuk cevap veriyoruz. Biz bu uygulamayı yaptıktan sonra birçok belediye de bu projeyi hayata geçirdi. Bu konuda Türkiye'de öncü belediyelerden biriyiz."

Muhtar Evi'nin yapımına destek olan iş insanlarının isimlerini tek tek sayarak teşekkür eden Başkan Köse, Giresun için bir kez daha birliktelik vurgusu yaparak, "Bakın burada birçok partinin temsilcisi var. Giresun insanı ayrım yapmadan bir araya geldiğinde başaramayacağı, ulaşamayacağı hiçbir şey yoktur. Bundan sonrada el ele verip Giresunumuz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Köse, Seldeğirmeni Mahallesi'ne de muhtar evi yaptıklarını ve projenin bitme noktasında olduğunu belirterek, kısa süre içerisinde açılışının yapılacağını duyurdu.

Gemilerçekeği Mahallesi Muhtarı Leyla Yayla Yaşkın ve mahalle halkı ise söz konusu hizmet için Köse ve ekibine teşekkür etti. Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ali Şahin de açılışta söz alarak Köse'ye teşekkürlerini iletti.