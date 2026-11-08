Giresun\'daki özel hastanede ameliyatlara yetkisiz personelin katıldığı öne sürüldü

Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın, Giresun'da faaliyet gösteren Özel Ada Hastanesi'nde bir temizlik görevlisinin yetkisiz biçimde ameliyatlara katıldığı iddiasıyla CİMER'e başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre iddialara yönelik soruşturma başlatıldı. Başhekim Cenap Damcı ise adı geçen kişinin hastanede çalışmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

KALP CERRAHİSİNDEN KADIN DOĞUMA KADAR AMELİYATLARA GİRDİĞİ İDDİASI

Mesut Aydın, hastanede temizlik görevlisi veya yardımcı personel kadrosunda bulunduğunu öne sürdüğü S.T.'nin, tıbbi eğitimi ve yetkisi olmamasına rağmen uzun yıllardır ameliyatlara katılarak hastalara cerrahi müdahalede bulunduğu iddiasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) taşıdı.

Aydın, başvurusunda S.T.'nin "asistan doktor ve ameliyat hemşiresi sıfatıyla" ameliyathaneye sokulduğunu ileri sürdü. S.T.'nin kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi, kadın doğum, ortopedi ve üroloji branşlarındaki ameliyatlarda hastalara doğrudan cerrahi müdahalede bulunduğunu iddia eden Aydın, bu iddialara ilişkin fotoğraf ve video kayıtlarının elinde bulunduğunu belirtti.

S.T.'nin ameliyatlara katıldığı ve hasta üzerinde işlem yaptığı; kendi sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda, hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. K.A.'nın yayımladığı videolarda ve hastanenin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarda görüldü.

AMELİYAT KAYITLARINDA SAHTECİLİK İDDİASI

Aydın, CİMER başvurusunda ameliyat defterleri ve hasta dosyalarında S.T.'nin adının gizlendiğini, yerine yetkili hemşire ve sağlık personelinin isimlerinin yazıldığını da ileri sürdü. Bu yolla evrakta sahtecilik yapıldığını iddia eden Aydın, kayıtların incelenmesini istedi.

Söz konusu uygulamaların hastane yönetiminin bilgisi ve talimatıyla sürdürüldüğünü öne süren Aydın, duruma karşı çıkan veya uygulamaları sorgulayan doktor ve sağlık çalışanlarına mobbing uygulandığını ve işten çıkarmalar yaşandığını da iddia etti.

Aydın, yetkisiz personelin katıldığını iddia ettiği ameliyatların geriye dönük taranmasını; bu süreçte meydana gelen hasta ölümleri, kalıcı organ hasarları, felç, sakatlık ve ameliyat sonrası komplikasyonların incelenmesini talep etti.

Hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasını ve ruhsatının iptal edilerek kapatılmasını da isteyen Aydın, hastane yönetimi, mesul müdür, ilgili doktorlar ve S.T. hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını ve Sağlık Bakanlığı müfettişlerince soruşturma başlatılmasını istedi.

HASTANE İDDİALARI YALANLADI

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, iddialara yönelik soruşturma başlatıldı.

ANKA Haber Ajansı'nın görüştüğü Özel Ada Hastanesi Başhekimi Cenap Damcı ise iddiaları yalanlayarak hastanede S.T. isimli bir personellerinin bulunmadığını savundu.