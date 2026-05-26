Giresun\'da Trafik Kazası Değerlendirmesi

26.05.2026 21:07
Vali Koç, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada sürücünün uyuduğunu belirtti.

GİRESUN'da 23 Mayıs'ta meydana gelen aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili Giresun Valisi Mustafa Koç değerlendirmelerde bulundu. Kazaya karışan TIR sürücüsünün uyuduğunu ihtimali üzerinde duran Vali Baydaş, "Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anına ilişkin görüntüleri sizler de görmüşsünüzdür, kırmızı ışıkta duran bir araca arkadan gelen bir aracın, muhtemelen uyuduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Giresun Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Emniyet şeridine yönlendirilen araç şoförleriyle bayramlaşan ve tedbirli olmalarını isteyen Vali Koç, araçta bulunan çocuklara da hediyeler verdi. Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Vali Koç, "Bayram süresince ortalama yaklaşık 90 uygulama noktamızda 300'e yakın araç, yaklaşık 1500'e yakın personel bununla beraber 20'ye yakın hava aracı, iki tane denizlerimizde deniz polisimiz ve 5 tane sahil güvenliğimize ait yüzer unsurlarımızla tedbirlerimizi planlamış durumdayız. Çocukların çocukluğunu yaşayabileceği, insanların bayramı bayram gibi yaşayabileceği, Doğu Türkistan, Filistin'den Gazze'ye kadar bütün mazlum milletlerin de kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum" dedi.

'MUHTEMELEN UYUDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ'

23 Mayıs gecesi meydana gelen 3'ü çocuk 5 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Koç, "Bahsettiğiniz kaza orada herhangi bir eksiklikten dolayı değil, sürücünün, demin de ifade ettiğim gibi biz ne kadar tedbir alırsak alalım, onların dikkati ve kurallara uyması her şeyin üzerinde derken, esasında ben bunu kastediyordum. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anına ilişkin görüntüleri sizler de görmüşsünüzdür, kırmızı ışıkta duran bir araca arkadan gelen bir aracın, muhtemelen uyuduğunu değerlendiriyoruz, vurması sonucunda oldu. Ama önümüzdeki dönemlerde de inşallah biz hem emniyetimizle, hem belediyemizle, hem Karayollarımızla sorumlu kurumlarımızla birlikte bir eksiklik varsa, olduğunu düşünmüyoruz, değerlendirmiyoruz ama olan kazaları tekrardan değerlendirip iyileştirme yönünde veya yapılması gereken bir şey varsa yapmak yönünde mutlaka çalışmamız olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Giresun, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

