Giresun'da Turkuaz Güzellik: Göksu Travertenleri ve Mavigöl

20.08.2025 11:28
Giresun'daki Göksu travertenleri ve Mavigöl, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Giresun'da turkuaz renkleriyle ön plana çıkan Göksu travertenleri ve Mavigöl, bölgenin farklı bir turizm noktası olarak ziyaret ediliyor.

Dereli ilçesinde Pamukkale'yi andıran görüntüsüyle dikkati çeken Göksu travertenleri ile Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, bölgeye gelen ziyaretçilerin tercih ettiği ilk noktalar arasında yer alıyor.

Giresun Valiliği İl Özel İdaresince 2020'de başlatılan proje kapsamında, teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturularak 2022'de ziyarete açılan Pınarlar köyündeki travertenler turizmi hareketlendirdi.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, travertenleri bu yıl 28 Mart'tan itibaren 220 bin kişi ziyaret etti.

Kuzalan Tabiat Parkı'nda yer alan Mavigöl ise kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle hazirandan itibaren turkuaza bürünüyor. Mavigöl'ü gezenler, turkuaz renkteki göletlerin doğal güzelliğine hayran kalıyor.

DKMP Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre de Mavigöl'ü yılın 7 aylık döneminde 58 bin kişi gezdi.

Sosyal medyada gördüğü travertenleri ziyaret için Samsun'dan geldiğini belirten Dilek Kocatürk, manzara karşısında şaşırdığını söyledi.

Kocatürk, "Ekranda gördüğünde diyorsun ki 'Bu kadar güzel değildir', ön yargılı oluyorsun ama burası bambaşka, çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Suyun şeffaflığı ve buranın manzarası çok güzel." dedi.

"Bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum"

Mürvet Uçak ise travertenlere turla geldiğini ifade ederek, "Bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Ben Denizli'ye gelin gittim, Pamukkale'yi biliyorum, gerçekten de oraya benziyor. Şaşırdım, hayran hayran buraya bakıyorum. Buranın serin suyu da yaz sıcaklarında insanı serinletiyor." diye konuştu.

Ailesiyle Adıyaman'dan Mavigöl'ü gezmeye gelen Yaşar Haras da Karadeniz'i çok beğendiğini dile getirerek, "Mavigöl ülkemizin cennet köşelerinden biri, herkesin görmesi gerekir. Travertenleri de gezdik orası da çok harika, ülkemizin büyük kıymetleri ve değerleri var." ifadelerini kullandı.

Samsun'dan gelen Fatma Donbay ise Mavigöl'ün beklediğinden de güzel olduğunu belirterek, "Şu sıcak günlerde göl serin esiyor, yayla gibi. İlk kez görüyorum, hayran kaldım." dedi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Giresun'da Turkuaz Güzellik: Göksu Travertenleri ve Mavigöl
