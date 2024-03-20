Giresun Doğankent Çatalağaç köyünde maden atığı ormana ve dereye karışıyor iddiası

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Özgür Özel "O görüntüler montaj" deyip bir daha denedi, kalabalıktan yine aynı cevap geldi

DİLAN KUTLU

Giresun Doğankent Çatalağaç köyünde yaşayan Soner Aydın, maden şirketinin atık havuzunun ormana ve dereye karıştığını ileri sürdü. Sızıntının yakınından çektiği görüntülerde, "Atık havuzunun aşağısına bir membran kurarak atığın depolandığını" ifade eden Aydın, "Sızan kimyasallı suyu hortumla geri atık depolama tesisine pompaladıklarını söylüyorlar ama herhangi bir çekim yok. Buradaki kimyasalı direkt ormanımıza bağlıyorlar. Direkt ormana karışıyor" dedi.

Giresun Doğankent Çatalağaç köyünde maden 'kurşun, çinko ve bakır" maden işletmeciliği yapan Alagöz Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin atık havuzundan sızıntı olduğu iddia edildi. Köylülerden Soner Aydın, maden alanından çektiği görüntülerde, kimyasalı atığın doğaya aktığını öne sürdü.

Aydın, atık havuzunun 230 bin metreküplük olduğuna dikkati çekerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne durumu şikayet ettiklerini ifade etti. Soner Aydın alandan çektiği görüntülerle ilgli olarak ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Bazılarına cevap gelmedi. En son gelen cevapta burada hiçbir kirliliğin olmadığı her şeyin güzel olduğuna yönelik rapor tutmuşlar. Kendilerine sormaya gittiğimizde maalesef muhatap bulamadık. Özel idareci müdür yardımcısına yönlendirdiler. Kendisi bu konuyla ilgileneceğini, yeniden dilekçe vermem gerektiğini söyledi. Önceki vermiş olduğum dilekçeme üç ay sonra cevap vermişlerdi. Özgün bey, 'sen dilekçeni ver önümüzdeki hafta ben de geleceğim tespitini hep beraber yaparız' diye söz verdi. Fakat üstünden 20 gün geçmesine rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Buna şaşırmadım. Kendisi aynı zamanda, köyündeki ÇED toplantısını yönetti. O toplantı da yönetmeliğe ve usule aykırı şekilde gerçekleşmişti. Maden şirketini korur vaziyette bu kirliliği görmezden gelmesi beni şaşırtmadı. Bu maden şirketi burada parasını kazanıp gidecek fakat bizler onların bırakmış olduğu tahribatla yüz yüze kalacağız. Bizim gelecek nesillerimizi ve bütün canlı yaşamımızı bu arkadaşlar maalesef tehdit ediyor. Atık depolamasından sızan su kimyasalı aktığı için hem köpürme mevcut hem de taşları sarıya boyamış durumda. Sızan su ormanımıza gidiyor. Atıklarını dökme suretiyle dere yataklarımızı bu şekilde kirletiyorlar."

"BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜNE ZAMANLA ŞAHİTLİK YAPACAĞIZ"

Görüntülerde, atık suyun bir menfez borusuyla ormana akıtıldığını iddia eden Aydın, "Buradaki bitki örtüsünün nasıl öldüğüne zamanla beraber şahitlik yaparız" dedi.

Atık havuzunun aşağısına bir membran kurarak atığın depolandığını söyleyen Aydın, "Sızan kimyasallı suyu hortumla geri atık depolama tesisine pompaladıklarını söylüyorlar ama herhangi bir çekim yok. Buradaki kimyasalı direkt ormanımıza bağlıyorlar. Direkt ormana karışıyor" diye konuştu.

BAKANLIK: "HERHANGİ BİR SIZMA YOK"

Aydın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) "3 yıldır derelerin firma tarafından kirliliğe maruz bırakıldığına" dair maden şirketini şikayet etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuya ilişkin verdiği cevapta, "yerinde yapılan denetim anında herhangi sızma ve sızma belirtisine" rastlanılmadığı kaydedildi.

İlgili şirket, herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin ANKA'nın sorusuna yanıt vermedi.