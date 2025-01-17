Giresun'un 100 Yıllık İçme Suyu Problemi Çözüme Kavuşuyor - Son Dakika
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Giresun'un 100 Yıllık İçme Suyu Problemi Çözüme Kavuşuyor

Giresun\'un 100 Yıllık İçme Suyu Problemi Çözüme Kavuşuyor

Giresun ve çevresindeki bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan İkisu Su Projesi, 2025 yılı yatırım programına alındı. Proje, 4.6 milyar TL maliyetle hayata geçirilecek.

17.01.2025 15:07  Güncelleme: 15:10
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(GİRESUN)- Giresun, Bulancak, Dereli, Keşap, Duroğlu ve bağlı köylerinin 100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak İkisu Su Projesi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı yatırım programına alındı.

İkisu Su Projesi'nin DSİ tarafından yatırım programına alınmasını, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, "Giresun'umuzun içme suyu problemini çözüyoruz. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 4 milyar 600 milyon TL maliyeti olan ve ilimizin 100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak dev su projemiz 2025 yılı yatırım programına alındı" sözleriyle duyurdu.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu ve Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, Milletvekili Ali Temür'ü TBMM'de ziyaret ederek, projenin yatırım programına alınması nedeniyle kendisine teşekkür etti.

"Kalıcı çözümler gerekiyor"

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, son yıllarda yaşanan su sıkıntısına dikkat çekerek, "Su sıkıntısı çektiğimiz doğrudur ve bu sorunun önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceği öngörülüyor. Kuyularımız ve depolarımız yetersiz kalıyor. Sorunun giderilmesi için yeni depo ve kuyular inşa etmeye devam ediyoruz ancak kalıcı çözümler gerekiyor. Bu noktada, 100 yıllık su sorununu çözecek olan İkisu DSİ Su Projesi'nin 2025 yılı yatırım programa alınmasında emeği geçen Milletvekilimiz Ali Temür'ü makamında ziyaret ederek teşekkürlerimizi ilettik. Farklı partilerden olmamıza rağmen aynı hedef doğrultusunda hareket etmemiz oldukça kıymetli" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Giresun, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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