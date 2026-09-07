Girne açıklarında batan gemide yaşamını yitiren Şerif Özdemir, Silifke'de defnedildi - Son Dakika
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Girne açıklarında batan gemide yaşamını yitiren Şerif Özdemir, Silifke'de defnedildi

Girne açıklarında batan gemide yaşamını yitiren Şerif Özdemir, Silifke\'de defnedildi
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KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan Filo Jet gemisinde hayatını kaybeden 67 yaşındaki Şerif Özdemir'in cenazesi, Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi. İki çocuk annesi Özdemir, aynı kazada yaşamını yitiren eşi Hüseyin Özdemir'in kabrinin yanına defnedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden Şerif Özdemir'in cenazesi, Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere demir alan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisinin, 30 Ağustos'ta batmasının ardından ekipler tarafından denizden çıkarılan 67 yaşındaki Özdemir'in naaşı, Silifke'nin Nuru Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına Özdemir'in ailesi ve yakınları ile CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten, KKTC Mersin Konsolosu Ülkü Alemdar ve vatandaşlar katıldı.

Namaz sonrası iki çocuk annesi Şerif Özdemir'in cenazesi, aynı kazada yaşamını yitiren eşi Hüseyin Özdemir'in (69) kabrinin yanına defnedildi.

Şerif Özdemir, eşi Hüseyin Özdemir, damadı Hakkı Şahin, kızları Şengül Şahin ve Kamuran Ünal'ın, bir yakınlarının düğününe katılmak amacıyla KKTC'ye gittikleri, dönüş yolunda geminin battığı öğrenildi.

Damat Hakkı Şahin, gazetecilere, yola çıkarken geminin su aldığını fark ettiklerini söyledi.

Kaptanı uyardıklarını anlatan Şahin, "Kaptana 'Yola çıkma!' dediğimiz halde çıktı, kötü havaya yakalandık. Yaklaşık bir saat gemide kaldık, çok çabaladık. Eşimi kurtardık, kayınbabam ve kayınvalidemi kurtaramadık, Allah rahmet eylesin. Devletimizden Allah razı olsun, çok iyi baktılar. Filo Denizcilik bitsin istiyorum." dedi.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, limana dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını, 14 yolcunun hayatını kaybettiğini, 14 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Girne açıklarında batan gemide yaşamını yitiren Şerif Özdemir, Silifke'de defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girne açıklarında batan gemide yaşamını yitiren Şerif Özdemir, Silifke'de defnedildi - Son Dakika
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