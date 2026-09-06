Girne\'deki batık gemide kayıp yakınlarına Türk ekibi psikososyal destek veriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolanların ailelerine psikososyal destek verilmeye başlandı.

Girne Limanı önünde bekleyişlerini sürdüren kayıp yakınlarına, Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 destek personeli ile Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri tarafından psikososyal destek veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'den gönderilen ilk ekip, KKTC makamlarıyla işbirliği içinde Girne Limanı'nda yolcu ve kayıp yakınlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Ekiplerin, Girne'de bulunan kayıp yakınlarının yanı sıra Türkiye'de ikamet eden yolcu yakınlarına da ulaşarak psikososyal destek hizmeti sağladıkları öğrenildi.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebat bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını, 13 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 15 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.