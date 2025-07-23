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Gizli Kamera Skandalı: 2 Tutuklama

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Gizli Kamera Skandalı: 2 Tutuklama
23.07.2025 09:59
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Gizli Kamera Skandalı: 2 Tutuklama
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Sapanca'da bungalovda gizli kamera bulan aile, işletme sahibi ve arkadaşının tutuklanmasına yol açtı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde hafta sonu tatili için bungalova gelen ailenin işletmede ampul görünümlü gizli kamera bulması üzerine tutuklanan işletme sahibi Hüseyin K. (31) ve arkadaşı Tansel S. (48) hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sapanca ilçesinde 30 Mart'ta bungalov kiralayan aile, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, işletmede inceleme yaptı. İşleme sahibine ait tüm dijital materyale el konuldu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, işletme sahibi Hüseyin K. ve arkadaşı Tansel S.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TELEFONUNU SIFIRLAMIŞ

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 2 şüphelinin 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Hüseyin K.'ye ait cep telefonunda yapılan incelemede cep telefonunun şüpheli tarafından teslim edilmeden önce sıfırlanarak, verilerin silindiği belirtildi. Bungalovda ele geçirilen suç unsuru gizli kamera takılı beyaz ampule ait 7 Mart'ta çekilen fotoğrafın şüphelinin cep telefonu içerisinde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin telefonunda kayıt yapan kamera görüntülerinin canlı izlenmesine elverişli uygulamanın bulunduğu ancak gizli kamera içerisinde hafıza kartı bulunmadığının tespit edildi. Hüseyin K.'nin kimlik bilgileri tespit edilemeyen ancak telefonda R.Z. olarak kayıtlı bulunan şahısla yaptığı görüşmeyi kendi cep telefonundan kayda aldığı tespit edildi. Hüseyin K.'nin 'Olası parmak izinde vesaire nasıl bir yol izlerler, yani o konuda ne olur' gibi sorular sorduğu belirlendi.

PARMAK İZİ TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından düzenlenen uzmanlık raporunda suç konusu gizli kameranın takılı olduğu ampul üzerinde yapılan parmak izi incelemesi neticesinde ele geçirilen parmak izinin Tansel S.'ye ait olduğu tespit edildi. Şüphelilerin aynı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle ayrı ayrı üzerlerine atılı suçları işledikleri belirtildi.

'AMPÜLÜN ININ NEDEN TELEFONUMDA OLDUĞUNU BİLMİYORUM'

Hüseyin K. ifadesinde, "Bahse konu bungalov bana aittir. Diğer bungalovun müşterisi ile ilgilendiğim için orada tesadüfen bulunan arkadaşım Tansel'den müşteki ile ilgilenmesini istedim. Tansel'in olayla ilgisi yoktur. Gizli kamera ile ilgim yoktur. Gizli kamerayı ben takmadım. Bungalovların her ikisinin de aydınlatması orta lambası boş. Sık sık elektrik kesildiği için müşterilere de yedek ampul bırakıyordum. Ampulün fotoğrafının neden telefonumda olduğunu bilmiyorum" dedi.

'BUNGALOVUN İÇİNE GİRMEDİM'

Tutuklu şüpheli Tansel S. ise ifadesinde "Söz konusu bungalova ara ara ziyarete gidiyordum. Bungalovun tesis işleri ile ilgilenmiyordum. Hüseyin ile bungalov işletmesi hususunda bir ortaklığım yok. Olay günü söz konusu bungalova gelen müşterileri Hüseyin'in ricası ile karşıladım. Ücreti de kendisine göndermek üzere aldım. Bungalovun içerisine girmedim. Hüseyin'in daha önce bu şekilde kamera takma ve benzeri eylemlerinin olduğunu düşünmüyorum. Bungalovun üst katına hiç çıkmadım. Parmak izimin söz konusu ampulde nasıl çıktığını bilmiyorum. Konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. İnşaat aşamasında bazı konularda yardımcı oldum ancak bu inşaat 1 yıl önceydi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Sakarya, 3-sayfa, Sapanca, Güncel, Tatil, Hukuk, Suç, Son Dakika

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