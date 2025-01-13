GKRY'de Polis Kurşunuyla Göçmen Ölümü

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 24 yaşındaki Pakistan uyruklu gencin, ara bölgedeki kovalamacada polisin açtığı ateşle hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgeden GKRY kontrolündeki Potamya köyüne geçmeye çalışan göçmenler ile Rum polisi arasında yaşanan kovalamacada adı açıklanmayan Pakistanlı, polisin silahından çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi.

Pakistanlı gencin cansız bedeni, olaydan bir gün sonra Potamya'ya 30 kilometre mesafedeki Lefkoşa yakınlarında yer alan Strovolos bölgesinde bulundu.

Bazı Rum gazeteleri, Pakistanlı gencin cesedinin temizlendikten sonra polis tarafından Strovolos bölgesine getirilip atıldığını ve bölgede köpeğini gezdiren kişi tarafından tesadüfen bulunduğunu iddia etti.

Rum polisi, gencin polis kurşunuyla öldüğünü kabul etmek zorunda kalırken cesedin başka bir yere neden taşındığı konusunda ise açıklama yapmadı.

İlk belirlemelere göre ateşli silaha bağlı yaralanma sonucu iç kanamadan öldüğü tespit edilen Pakistanlının ölümüne ilişkin bağımsız bir müfettişin soruşturma yürütmesi için atandığı açıklandı.

Muhalefet, bakan ve polis müdürünün istifasını istedi.

Güney Kıbrıs'ta Pakistanlı gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisinden (AKEL) yapılan açıklamada, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı ile Rum Polis Genel Müdürü'nün sorumluluğu üstlenerek istifa etmelerinin tek çıkar yol olduğu belirtildi.

AKEL Milletvekili Aristos Damianu, resmi RİK Radyosuna yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki gencin tuhaf koşullarda polis tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesinin siyasi sorumluluğunun bulunduğunu vurgulayarak, benzer olaylarda sorumlu devletlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) tarafından cezalandırıldığını hatırlattı.

Rum Bakan, cinayetler konusunda Yunanistan'ı örnek verdi

GKRY Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis, Pakistanlı gencin öldürülmesiyle ilgili olayların örtbas edildiğine yönelik muhalefetin eleştirilerini "haksız ve mesnetsiz" olarak nitelendirdi.

Muhalefet partilerinin istifasını istemelerinin ardından RİK'e konuşan Hartsiotis, şu ifadeleri kullandı:

"Olayın örtbas edildiğini düşünen herkesi elindeki kanıtlar ile birlikte polise ifade vermeye davet ediyorum. Yunanistan'da neredeyse her gün cinayet işleniyor fakat hiç kimse siyasi bir yöneticinin istifasını talep etmiyor."