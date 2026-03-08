GKRY'deki İngiliz Üslerinde Tahliye Süreci Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GKRY'deki İngiliz Üslerinde Tahliye Süreci Uzatıldı

GKRY\'deki İngiliz Üslerinde Tahliye Süreci Uzatıldı
08.03.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde tahliye süreci 13 Mart'a kadar uzatıldı; Rum siviller de bekliyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz üsleri ve çevresindeki asker ailelerinin zorunlu tahliye sürecinin uzatıldığı bildirildi.

TAHLİYE SÜRECİ UZATILDI

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'deki İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'nin (Ağrotur) içi ve çevresinde bulunan asker yakını İngiliz aileler için zorunlu tahliye süreci 13 Mart Cuma gününe kadar uzatıldı.

Üs bölgelerindeki asker ailelerinin geçen hafta Akrotiri'ye İnsansız Hava Aracı (İHA) çarpması sonucu zorunlu olarak bir hafta süreyle tahliye edilmesi kararlaştırılmıştı.

RUM SİVİLLER DE TAHLİYE BEKLİYOR

Öte yandan, Akrotiri üssünün yakınlarındaki Limasol ve Baf'a bağlı sivil yerleşim yerlerindeki Rumlar da zorunlu tahliye bekliyor ancak henüz bu işlem gerçekleştirilmedi.

GKRY'de yayın yapan Fileleftheros gazetesi, zorunlu tahliye kararının üs bölgesinde yaşayan İngiliz ailelerden 280 kişi ile bölge sakini Rum sivilleri kapsadığını, Rum İçişleri Bakanlığının da bölgede yaşayan Rumlarla ilgili zorunlu tahliye sürecine dair uzatma kararı vermesinin beklendiğini yazdı.

Rum Politis gazetesi de Sivil Savunma Teşkilatı'na ait sığınakların çok kötü durumda bulunduğuna dikkati çekerek, tahliye sürecinin uzamasının sığınakların çoğu yerde depo olarak kullanılmasıyla ilişkili olduğunu ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

GKRY'deki İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'ye geçen hafta İHA çarpması sonucu zorunlu olmayan personel dağıtılmış, GKRY ise bölgedeki okulları kapatarak bazı sivilleri Rum Milli Muhafız Ordusu'nun yerleşkelerine göndermişti.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, İnsan Hakları, Güney Kıbrıs, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GKRY'deki İngiliz Üslerinde Tahliye Süreci Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:53:38. #.0.4#
SON DAKİKA: GKRY'deki İngiliz Üslerinde Tahliye Süreci Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.