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Göçerlerin Zorlu Yolculuğu

Iğdırlı göçerler, yaylalardan köylerine dönüş yolculuğuna çıktı; zorlu 2 aylık bir süreçte ilerliyorlar.

08.12.2024 13:16
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Kars, Ağrı ve Ardahan'ın yaylalarında yazı geçiren Iğdırlı göçerler, sürüleriyle dağ, tepe ve ovaları aşıp yürüyerek 2-3 ayda köylerine ulaşıyor.

İlkbaharda yola çıkıp Kars, Ağrı ve Ardahan'ın zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylalarında yazı geçiren göçerler, ekim ayında Iğdır'a dönüşe geçti.

Yaklaşık 2 aydır hayvanlarıyla yollarda olan göçerler, konaklayarak geçirdikleri yolculukta köylerine varabilmek için gün sayıyor.

Tuzluca ilçesine kadar ulaşan kimi göçerler, kışı civar illere göre ılıman iklime sahip Iğdır'da geçirecek. Göçerler, burada da bir süre ovada kaldıktan sonra ağırlaşan olumsuz hava koşullarının ardından hayvanlarını ahırlara alacak.

"Yolcuğumuz, yaylada kalma ve dönme 7 ay sürüyor"

Göçerlerden Şevket Kerimoğlu, AA muhabirine, Ardahan'daki yaylalarından 1,5 ay önce yola çıktıklarını söyledi.

Yolculuğun zor geçtiğini dile getiren Kerimoğlu, "Tek geçim kaynağımız hayvancılıktır, amacımız ata baba mesleğimizi devam ettirmek. Mayısta başlayan yolcuğumuz, yaylada kalma ve dönme 7 ay sürüyor. Ailemizle gittiğimiz yayladan kışın gelmesiyle birlikte geri dönüyoruz." dedi.

Kerimoğlu, bundan sonra Iğdır'daki köylerinde hayvanların bakımına devam edeceklerini anlattı.

Abdullah Karapınar da yaylalardan başlayan yolculuğun bitmek üzere olduğunu belirtti.

Dağ, tepe ve ovalarda devam eden yolculuğun ardından Tuzluca'ya ulaştıklarını belirten Karapınar, "10 Ekim'de Ardahan'dan yola çıktık, şimdi zorlu yolculuğumuz bitmek üzere. Bir hafta sonra Iğdır'a bağlı köyümüze varmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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