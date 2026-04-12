Gökalp'in Umut Yolculuğu Tamamlandı
Gökalp'in Umut Yolculuğu Tamamlandı

12.04.2026 10:09
Çorlu'da Gökalp Erdem için düzenlenen yardım kampanyası başarıyla tamamlandı, balonlar havada uçuştu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikizlerden Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan Gökalp Erdem'in (8) yaklaşık 17 ay süren yardım kampanyası tamamlandı. Gökalp için toplanan yaklaşık bin kişi, havaya rengarenk balonlar bıraktı.

Çorlu'da yaşayan emekli Jandarma Binbaşı Alp Erdem (53) ile Sezin Erdem çiftinin 8 yıl önce tüp bebek tedavisi ile Gökalp ve Koralp adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. 18 aylıkken hastaneye kontrol için götürülen ikizlerden Gökalp'e doktorunun dikkati sayesinde DMD hastalığı teşhisi konuldu. Bunun üzerine bankada çalışan Sezin Erdem, oğlunun tedavisi ile ilgilenmek için mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Gökalp'in tedavisi için araştırma yapan aile, ABD'de bir ilacın geliştirildiğini öğrendi. Aile, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bulunan ilacın çocuklarına uygun olup olmadığını kontrol ettirmek için Dubai'ye gitti. Dubai'de yapılan kontrollerde ilacın Gökalp Erdem'e uygun olduğunun belirlenmesinin ardından yaklaşık 3 milyon dolar tutarındaki tedavi giderlerinin karşılanması için Tekirdağ Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlattı. 2024 yılında başlatılan ve 2025 yılının ekim ayında tamamlanan kampanya yüzde 10'da kaldı. Valilik izniyle uzatılan kampanya hayırseverlerin desteği ile yüzde 100'e ulaştı.

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Gökalp Erdem için düzenlenen yardım kampanyasının tamamlanmasının ardından Çorlu'nun Esentepe Mahallesi'nde bir kafeteryanın bahçesinde kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, yüzlerce rengarenk balonu gökyüzüne bıraktı. Kutlamada, Gökalp ve Koralp'in resimlerin bulunduğu ve 'İkizlerin elleri ayrılmadı. Gökalp kazandı' yazan pankart da asıldı.

'OĞLUMA VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM'

İkizleri ile birlikte pankartın önüne çıkan anne Sezin Erdem, kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Valilik iznimizde 17'nci ayımızda yüzde 100'e ulaştık. Bizim için mucize oldu, mucizeyi gerçekleştirdik. Bugün de burada bu mucizeyi gerçekleştirdik. Çorlu'da elimi tutan destekçilerimizle beraber kutlamak için balon uçurma etkinliği düzenledik. Biraz önce gökyüzüne balonları bıraktık. Balonlar Gökalp'in ve bu tarz çocukların umudunu temsil ediyor. Biz de bu sevinci yaşadık. Buna vesile olan, elimi tutan, umut yolculuğunda elimi bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Oğluma verdiğim sözü tuttum. Buna vesile olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Birlikte başardık, iyi ki varsınız" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Baba Alp Erdem, çok zorlu bir süreçten geçtiklerini ve mutlu sona ulaştıklarını söyleyerek, "Mutluluğumuzu tarif edecek kelimeler bulamıyorum. Çok zorlu bir süreçti, birçok çocuğumuz var bu şekilde. Biz hedefimize ulaştık, çok mutluyuz. Tüm Türkiye destek oldu. Ben askeri personel olarak, devre arkadaşlarıma, büyüklerimize, küçüklerimize, Çorlu Belediye Başkanımıza verdiği destekler için çok teşekkür ediyorum. Kalan bütün çocuklarımızı Allah bu murada erdirsin inşallah, çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: DHA

“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
07:43
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı
Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
