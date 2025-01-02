Gökan Zeybek: Esenyurt'ta Kayyum Uygulamaları İktidara Hezimet Getirdi - Son Dakika
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Gökan Zeybek: Esenyurt'ta Kayyum Uygulamaları İktidara Hezimet Getirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'nde kayyum uygulamalarını eleştirerek, iktidarın her kayyum atandığı yerden ezici mağlubiyetler yaşadığını açıkladı. Zeybek, Esenyurt'ta da benzer sonuçların çıkacağını vurguladı.

02.01.2025 16:01  Güncelleme: 18:10
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Haber: Ozan URAL - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'nde; "'Milletin iradesinden daha büyük bir irade tanımıyoruz' diye iktidara gelenlerin kayyum uygulamaları göstermiştir ki 2014 yılından beri her kayyum atanan yerde daha ezici bir mağlubiyeti iktidar yaşamıştır. Göreceksiniz, Esenyurt'ta da ilk gelecek seçimlerden çıkacak sonuç aynıdır" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan bugünkü nöbete CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.

Zeybek, burada yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:

" Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, kürsüde 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur' yazar. Her yerde geçerli olan ilke, Esenyurt halkından saklanıyor. Esenyurt'ta hakimiyet kayıtsız şartsız milletin mi, sarayın mı? Egemenlik Esenyurt'ta milletin mi, sarayın mı? Uydurma gerekçeler, sahte deliller, yalancı şahitler, ölmüş gizli tanıklar üzerinden bir kumpas davası götürülüyor. Dava bile demeye gücümüz yetmiyor. Henüz ortada iddianame yok. Tek kişilik bir örgütün 65 gündür iddianamesi hazırlanıp mahkemenin önüne getirilmiyor. Neden? Çünkü içi boş. Çünkü içinde hiçbir evrak yok. Düşünün, 64 yılın 40 yılını bu ülkeye hizmet etmiş bir profesör; dekanlık yapmış, öğretim üyeliği yapmış, başbakanlıkta çalışmış, büyükşehirde danışmanlık yapmış, Güneydoğu Kalkınma Ajansı'nda görev yapmış, yani görev yaptığı her makamda devlet tarafından onurlandırılmış, yüceltilmiş... 2012 yılından sonra Türkiye'de Kürt sorununun çözümü noktasındaki görüş, düşüncesi ve makaleleri gerekçe gösterilerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup Başkanı, Cumhurbaşkanı, o günkü başbakan, Cevdet Yılmaz; herkesin berat verdiği, teşekkür yolladığı, onurlandırmak için resmi mühürlü yazı gönderdiği Ahmet Özer, 64 yaşında Esenyurt'un belediye başkanı olduğu için bugün hapiste. Esenyurt halkının çıkarlarını savunduğu için bugün hapiste.

"Nice kayyumlar seçimlerde aday olup hezimete uğradılar"

'Milletin iradesinden daha büyük bir irade tanımıyoruz' diye iktidara gelenlerin kayyum uygulamaları göstermiştir ki, 2014 yılından beri her kayyum atanan yerde daha ezici bir mağlubiyeti iktidar yaşamıştır. Göreceksiniz, Esenyurt'ta da ilk gelecek seçimlerden çıkacak sonuç aynıdır. Ahmet Özer Başkanımızın, Hocamızın bitirmeye çalıştığı eserleri panolarda 'bitiriyorum' diye duyuru yapan kayyuma da sesleniyorum. Senin gibi nice kayyumlar bu seçimlerde aday oldular. CHP'li belediye başkanlarının karşısında hezimete uğradılar. Senin sonun da onlardan farklı olmayacak. Bunu bileceksin. Esenyurt Belediyesi'nde farklı zaman dilimlerinde değişik siyasi partilerden belediye başkanları görev yaptı ama kayyuma buradan bir tavsiyem. Özellikle kadın çalışanları, uzmanlık alanı olan meslektaşları, belediye çalışanlarını mobbingle oradan buraya sürme. Tek tek takip ediyoruz. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. O nedenle bütün çalışanların, bütün emekçilerin hakkını korumak da bizim boynumuzun borcudur diyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gökan Zeybek: Esenyurt'ta Kayyum Uygulamaları İktidara Hezimet Getirdi - Son Dakika

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