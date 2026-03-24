Gökcan'dan Fidan'a AYM Başkanvekilliği Devri
Gökcan'dan Fidan'a AYM Başkanvekilliği Devri

24.03.2026 12:51
Hasan Tahsin Gökcan, AYM Başkanvekilliği görevini İrfan Fidan'a devretti, teşekkür ve veda töreni yapıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği görev süresi sona eren Hasan Tahsin Gökcan, yürüttüğü başkanvekilliği görevini İrfan Fidan'a devretti.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, AYM üyeliği görev süresi 23 Mart 2026'da dolan Hasan Tahsin Gökcan'ın 2019'dan bu yana yürüttüğü Başkanvekilliğine, Genel Kurulda İrfan Fidan'ın seçilmesi dolayısıyla devir teslim ve veda töreni düzenlendi.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, Gökcan'ın tecrübesi ve birikimiyle insan haklarına, adalete, hukuka ve AYM'ye kıymetli katkılar sunduğunu belirtti.

Gökcan'ın AYM'nin kurumsal hafızasında derin ve anlamlı izler bıraktığını vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

"Sayın Gökcan, ceza hukuku alanındaki birikimiyle yalnızca teorik düzlemde değil uygulamanın en zorlu sahalarında da iz bırakmış seçkin bir hukukçudur. Kaleme aldığı eserler ve ortaya koyduğu düşünsel çerçeve, ceza hukuku alanında çalışan pek çok hukukçu için yol gösterici olmuştur. Bugün kendisini uğurlarken biliyoruz ki geride bıraktığı eserler yalnızca üstlendiği görevler ya da yazdığı yazılarla sınırlı değildir. O, meslek hayatı boyunca hukukun vakarını, adaletin inceliğini ve yargı mensubuna yakışır sorumluluk bilincini temsil etmiştir."

Özkaya, görevi devralan Başkanvekili İrfan Fidan'ın hukuki birikimi ve yargısal tecrübesine dikkati çekerek, "Göreve başladığı günden bu yana Sayın Fidan'ın engin birikiminden ve uygulama sahasında edindiği değerli tecrübelerinden istifade etme imkanı buluyor olmamız Mahkememiz için son derece önemli bir kazanım olmuştur. Bundan sonraki süreçte Başkanvekili olarak icra edeceği görevinde kendisine başarılar diliyor, mahkememize, yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Adaletin gerçekleştirilmesi görevi hakimlere verilen kutsal bir görevdir"

Hasan Tahsin Gökcan ise adalet hizmetinin devletin kamusal faaliyetleri içerisinde özel bir yeri olduğunu belirterek, adaletin tesisinin ülkede huzurun, halkı bir arada tutmanın, birliğin ve bütünlüğün ön şartı gibi olduğunu anlattı.

Bu nedenle adaletin gerçekleştirilmesi görevinin hakimlere verilen kutsal bir görev olduğuna işaret eden Gökcan, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkememize verilen anayasal adalet görevi ise adalet hizmetinin tüm hukuk sistemi boyutuyla ve ülke düzeyinde teminiyle ilgilidir. Başladığım tarihten bugüne, birlikte çalıştığımız çok değerli başkan ve üyelerimizle bu görevi layıkıyla yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Mahkememizin devlet kurumları içerisindeki saygın yerini koruması da bu üstün çabaların sayesindedir."

AYM'nin yoğun iş yükü içerisinde insan hakları standardını sürdüren kararlarının ardında özverili ve özenli çalışmaların yattığını vurgulayan Gökcan, başladığı günden bugüne özen ve özveriyle görev yapan meslektaşlarından çok şey öğrendiğini, adalet adına böylesi hukuk insanlarıyla birlikte çalışmaktan onur duyduğunu kaydetti.

Gökcan, mahkemenin çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

AYM Başkanvekili İrfan Fidan ise katkılarından dolayı Gökcan'a teşekkür ederek, başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Gökcan, Başkanvekilliği görevini Fidan'a devretti.

12 yıllık görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalarından dolayı onur belgesi takdim edilen Gökcan, törenin ardından Yargıtaydaki yeni görevine uğurlandı.

Kaynak: AA

