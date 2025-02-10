Gökçe Gökçen'den CHP Soruşturmasına Tepki

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(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayına açılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. CHP'nin savaş meydanlarında kurulan parti olduğunu hatırlatan Gökçen, "Aklınızı başınıza alın" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlamasına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, "Aklınızı başınıza alın dedi.

Gökçen sosyal medya hesabı X'ten şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Halk Partisi dilekçeyle değil, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Her tarafı şaibeli olan iktidarın ve birtakım kişilerin ucuz ve çirkin operasyonlarının hedefi olamayacak kadar büyüktür. Hepimizden büyüktür. Aklınızı başınıza alın."