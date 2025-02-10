Gökçe Gökçen'den CHP Soruşturmasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gökçe Gökçen'den CHP Soruşturmasına Tepki

Gökçen, CHP kurultayı hakkında açılan soruşturmayı eleştirerek 'Aklınızı başınıza alın' dedi.

10.02.2025 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayına açılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. CHP'nin savaş meydanlarında kurulan parti olduğunu hatırlatan Gökçen, "Aklınızı başınıza alın" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlamasına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, "Aklınızı başınıza alın dedi.

Gökçen sosyal medya hesabı X'ten şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Halk Partisi dilekçeyle değil, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Her tarafı şaibeli olan iktidarın ve birtakım kişilerin ucuz ve çirkin operasyonlarının hedefi olamayacak kadar büyüktür. Hepimizden büyüktür. Aklınızı başınıza alın."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökçe Gökçen, Politika, 3-sayfa, Güncel, Gökçen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçe Gökçen'den CHP Soruşturmasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 21:51:28. #1.11#
SON DAKİKA: Gökçe Gökçen'den CHP Soruşturmasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.