Gökçeada\'da UMKE Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 gün süren "2024 Yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Bölge Eğitim ve Tatbikatı" sona erdi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birimince organize edilen tatbikata, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa'dan 9 deniz aracı, 7 ambulans, 7 UMKE aracı, 145'i UMKE'den olmak üzere 300'den fazla personel katıldı.

Tatbikatın son gününde, Zeytinliköy köyünde orman yangını ve köy tahliyesi senaryosu icra edildi. Çanakkale Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Rüzgarın şiddetini artırması ve köye ulaşabileceği düşünülerek senaryo gereği 55 kişinin köyden tahliyesi gerçekleştirildi.

Havadan da müdahale edilen yangın, Gökçeada Orman İşletme Müdürlüğünün yanı sıra Gökçeada Belediyesinin destekleriyle söndürüldü.

Yangından etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk, AA muhabirine, başarılı bir tatbikat süreci gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çanakkale Valiliği ve Gökçeada Kaymakamlığının öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda 10'dan fazla kamu kuruluşunun desteğiyle tatbikatı tamamladıklarını belirten Baştürk, "Tabii ki bu felaketlerin olmaması en büyük isteğimiz ama hem Çanakkale'mizde hem ülkemizde hem de tüm dünyada ihtiyacı olan insanlara yardımcı olabilmek için bu tatbikatlar gerekli. Bu süreçte emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.