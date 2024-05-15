Gökçeada'da UMKE Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gökçeada'da UMKE Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Gökçeada\'da UMKE Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen 2024 Yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Bölge Eğitim ve Tatbikatı sona erdi. Tatbikata, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa'dan 9 deniz aracı, 7 ambulans, 7 UMKE aracı ve 300'den fazla personel katıldı. Tatbikatın son gününde, Zeytinliköy köyünde orman yangını ve köy tahliyesi senaryosu icra edildi. Yangın, Gökçeada Orman İşletme Müdürlüğü ve Gökçeada Belediyesi'nin destekleriyle söndürüldü. Tatbikatı tamamlayan İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk, felaketlerin olmamasını dilediklerini ancak bu tür tatbikatların ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için önemli olduğunu belirtti.

15.05.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 gün süren "2024 Yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Bölge Eğitim ve Tatbikatı" sona erdi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birimince organize edilen tatbikata, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa'dan 9 deniz aracı, 7 ambulans, 7 UMKE aracı, 145'i UMKE'den olmak üzere 300'den fazla personel katıldı.

Tatbikatın son gününde, Zeytinliköy köyünde orman yangını ve köy tahliyesi senaryosu icra edildi. Çanakkale Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Rüzgarın şiddetini artırması ve köye ulaşabileceği düşünülerek senaryo gereği 55 kişinin köyden tahliyesi gerçekleştirildi.

Havadan da müdahale edilen yangın, Gökçeada Orman İşletme Müdürlüğünün yanı sıra Gökçeada Belediyesinin destekleriyle söndürüldü.

Yangından etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk, AA muhabirine, başarılı bir tatbikat süreci gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çanakkale Valiliği ve Gökçeada Kaymakamlığının öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda 10'dan fazla kamu kuruluşunun desteğiyle tatbikatı tamamladıklarını belirten Baştürk, "Tabii ki bu felaketlerin olmaması en büyük isteğimiz ama hem Çanakkale'mizde hem ülkemizde hem de tüm dünyada ihtiyacı olan insanlara yardımcı olabilmek için bu tatbikatlar gerekli. Bu süreçte emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçeada'da UMKE Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:59:00. #1.11#
SON DAKİKA: Gökçeada'da UMKE Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement