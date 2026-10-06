Gökçen AKPM'de X'te her gün onlarca hesabın hükümet isteğiyle engellendiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökçen AKPM'de X'te her gün onlarca hesabın hükümet isteğiyle engellendiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçen AKPM\'de X\'te her gün onlarca hesabın hükümet isteğiyle engellendiğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, AKPM'de X'te Türkiye'de her gün onlarca hesabın hükümet isteğiyle engellendiğini söyledi. Gökçen, gazetecilerin, aktivistlerin, feministlerin ve akademisyenlerin hesaplarının sansürle karşı karşıya olduğunu belirtti.

(ANKARA)- YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, AKPM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "X'te yani eski Twitter'da Türkiye'de her gün onlarca hesap engelleniyor. Bu hükümetin isteği üzerine genelde saatler içinde oluyor. Gazetecilerin, aktivistlerin, feministlerin, akademisyenlerin hesapları sansürle karşı karşıya" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, medya kuruluşlarının mali bağımsızlığı, gazetecilerin çalışma koşulları ve Türkiye'de sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gökçen, konuşmasında şunları söyledi:

"Basın özgürlüğünün önemini burada en çok hisseden üyelerden biri olabilirim. Sermaye ve basın özgürlüğü arasındaki ilişkinin küçümsenmemesi gerektiğine inanıyorum. Bir medya kuruluşunun mali bağımsızlığı hükümete veya bazı şirketlere bağlıysa gerçek bir basın özgürlüğünden bahsetmek mümkün değildir. Eğer gazeteciler onurlu bir şekilde yaşayacak kadar kazanamıyorlarsa ve iş güvenceleri yoksa patronlarından da bağımsız olamazlar. Siyasi güçten ve sermaye çıkarlarından bağımsız çalışmak isteyen gazeteciler giderek daha fazla dijital gazeteciliğe yöneliyorlar. Ancak gazetecilik sosyal medyaya geçtiğinde şeffaf olmayan ama çok daha büyük bir başka duvarla karşılaşır: Hükümetlerle mali ilişkileri olan bir global şirket.

"TÜRKİYE'DE HER GÜN ONLARCA HESAP ENGELLENİYOR"

X'te yani eski Twitter'da Türkiye'de her gün onlarca hesap engelleniyor. Bu hükümetin isteği üzerine genelde saatler içinde oluyor. Gazetecilerin, aktivistlerin, feministlerin, akademisyenlerin hesapları sansürle karşı karşıya. Aynı zamanda dezenformasyon, nefret söylemi, kişisel saldırılar ve tacizin haber adı altında paylaşılmasına izin veriliyor. Başka bir deyişle bir sosyal medya platformunun sahibi hem kimin hangi bilgiye erişebileceğine hem de neyin haber olarak kabul edileceğine karar veriyor.

"KARŞIMIZDA KÜRESEL BİR SORUN VAR"

Bu nedenle bugün basın özgürlüğünü korumak bu küresel şirketlerin etkili bir denetime tabi olması için birlikte çalışmamızı gerektiriyor. Ulusal ve hatta bölgesel tedbirler Avrupa Birliği tarafından kabul edilenler gibi sadece sınırlı ve geçici çözümler sağlayabilir. Çünkü karşımızda küresel bir sorun var."

Kaynak: ANKA
Gökçe GökçenMilletvekiliYeni PartiPolitikaHükümetTürkiyeGökçenGüncelİzmirMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Adapazarı’nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı Adapazarı'nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı
İsrail’in kalbinde ürküten manzara İlcil’de bakın hangi anlama geliyor İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
15:48
Ederson için Kadıköy’de izdiham Kuyruğun sonu görünmedi
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
15:38
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde istenen cezalar belli oldu Aleyna için sürpriz talep
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde istenen cezalar belli oldu! Aleyna için sürpriz talep
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:58
TFF’de kazan kaynıyor Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 16:21:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Gökçen AKPM'de X'te her gün onlarca hesabın hükümet isteğiyle engellendiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei