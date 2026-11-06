Gökçen, Trump'ın askeri olmayı reddederek Mekke Anlaşması'na karşı çıktı - Son Dakika
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Gökçen, Trump'ın askeri olmayı reddederek Mekke Anlaşması'na karşı çıktı

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Gökçen, Trump\'ın askeri olmayı reddederek Mekke Anlaşması\'na karşı çıktı
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YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, TBMM'de kabul edilen Mekke Anlaşması'na 'Trump'ın askeri olmayı reddediyoruz' diyerek karşı çıktı. Gökçen, anlaşmanın Türkiye'yi çatışmaların parçası yapacağını ve 10 yıl terk edilemez yükümlülük getireceğini savundu.

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'na ilişkin, "Bugün Trump'a kendi halkı ona hayatının dersini verirken biz Trump'ın askeri olmayı reddediyoruz. Hangi ihtiyaçtan çıktığı belli olmayan, iş birliği ötesinde Türkiye'yi mevcut çatışmaların parçası haline getirecek, bunu konjonktür değişse bile 10 yıl terk edilemez bir yükümlülükle bağlayacak ve yine bu halkın çocuklarının canını riske atacak her tür girişimin karşısındayız" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'a ilişkin açıklama yaptı. Gökçen, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Meclisten uzun süre kaçırılan, Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın bizden daha çok bildiği Mekke Anlaşması sonunda önümüze geldi. 1 Mart tezkeresi görüşülürken sokaklarda 'savaşa hayır' sesleri yükselirken TBMM'de de bu sesi duyanlar, vicdanını dinleyenler vardı. Emperyalizmin maşası olmayı reddedenler vardı. Bugün de var. Bugün verdiğimiz ret oyları, kararı engellememize yetmese de tarihe haysiyetli bir duruş bırakıyoruz.

Bugün Trump'a kendi halkı ona hayatının dersini verirken biz Trump'ın askeri olmayı reddediyoruz. Hangi ihtiyaçtan çıktığı belli olmayan, barış zamanı yapılacak bir anlaşmanın neden çatışma zamanında yapıldığına dair bir tek mantıklı bir açıklama bile yapılmadan, iş birliği ötesinde Türkiye'yi mevcut çatışmaların parçası haline getirecek, bunu konjonktür değişse bile 10 yıl terk edilemez bir yükümlülükle bağlayacak ve yine bu halkın çocuklarının canını riske atacak her tür girişimin karşısındayız."

Kaynak: ANKA
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