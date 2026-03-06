Gökçepınar'da Beraberlik İftarı - Son Dakika
06.03.2026 22:19
Gökçepınar'da düzenlenen iftar programında Batı Trakyalı Türkler ve Türkiye'den konuklar bir araya geldi.

Batı Trakya'nın İskeçe iline bağlı Gökçepınar köyünde düzenlenen iftar programına Edirne Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin ve Ömer Sevgili de katıldı.

İftar programında Batı Trakya Türk toplumu ile Türkiye'den gelen konuklar bir araya geldi. İftarın ardından konuşma yapan Sevgili, Batı Trakyalı Türklerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Sevgili, Osmanlı döneminden kalma bir caminin gölgesinde ramazan geleneklerinin yüzyıllardır aynı şekilde yaşatılmasının kendilerini etkilediğini belirterek, "Yüzyıllar geçmesine rağmen burada aynı Müslümanlığın, aynı ramazanın ve aynı geleneklerin devam ettiğini görmek bizi çok mutlu etti. Bunu yaşatan sizlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Sınırlar olsa da gönüllerin bir olduğunu vurgulayan Sevgili, ramazan ayında her yıl bölge halkıyla bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa da konuşmalarında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, iftarda emeği geçenlere teşekkür etti.

İftar programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Korosu sanatçılarının ilahilerden oluşan konseri ve Edirne Valiliği Sema Topluluğunun sema gösterisiyle tamamlandı.

İftara, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakyalı Türk milletvekilleri ile bölgede yaşayan çok sayıda soydaş katıldı.

Kaynak: AA

