(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif'i eleştirdi

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif"in geneli üzerine yapılan görüşmelerde; "Bu yasa teklifini bu şekilde geçirmemeniz için her türlü çabanın içerisinde olacağız. Yurttaşı kutuplaştırmanıza, gündemi değiştirmenize izin vermeyeceğiz. Kanun devleti olmayın, hukuk devleti olun. Burada eller ölüme kalkabilir ama evrensel hukuka uygun olmayan iç hukukunuza CHP'li belediyeler katılmayacak, ölüme paydaş olmayacağız" dedi.

"Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif", TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Teklifin geneli üzerine yapılan görüşmelerde konuşan CHP Grup Başkanvekili Günaydın şunları kaydetti:

"Hesapsızlığın üzerine bir yasa tesis etmeye çalışıyorsunuz"

"Bir pazar günü Meclis'i ziyaretçilere kapatmışken, TRT yayını yokken, kapıyı, parkı koridorları bariyerlerle engellemişken halka karşı bir yasayı buradan geçirmeye çalışıyorsunuz.

2002'den bugüne kadar 22 yıldır iktidarsınız. Ne yaptınız? İşte yaptığınız ne, biliyor musunuz? Genel gerekçede saydığınız şikayetleri yapıyorsunuz. Adeta kendi uygulayamadığınız politikaları burada gelip halka şikayet etmeye çalışıyorsunuz.

'4 milyon sokak köpeği olduğunu tahmin ediyoruz' diyorsunuz, bir cümle önce de diyorsunuz ki, 'Valiliklerden gelen bildirimlere göre 2 milyon ama biz 4 milyon olduğunu tahmin ediyoruz. Sokak köpeklerinin tamamını barınağa koymaya çalışıyorsunuz. Yasa teklifi bunun üzerine. 2 milyon mu 4 milyon mu, bilen var mı? Bu hesapsızlığın üzerine bir yasa öngörmeye ve tesis etmeye çalışıyorsunuz.

"Sizin 15 yılda yaptığınızdan fazlasını 5 yılda yapmışız"

2002 yılından 2019 yılına kadar 1 milyon 200 bin hayvan kısırlaştırmışsınız. Ne zaman CHP'li belediyeler işi ele almış, 2019'dan 2024'e kadar 1 milyon 300 bin hayvan kısırlaştırılmış. Demek ki biz sizin 15 yılda yaptığınızdan fazlasını 5 yılda yapmışız.

Yapmadığınız barınaklar nedeniyle ilçelerinizden köpekleri topladınız, o hizmeti veren CHP'li belediyelerin meskun alanlarına o hayvanları bıraktınız. İşte AKP'nin hizmeti ve hizmetten anlayışı bundan ibarettir.

"4 yılda 2 bin 500 köpek alabilen bin 600 barınak yapmak durumundasınız"

2002 yılında 120 barınak varmış. Bugün ne kadar barınak var? 320 barınak var. Yani 20 yılda 200 barınak yapmışsınız. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yılda 10 barınak demek. Yılda 10 barınak yapmışsınız, şimdi öyle bir hesap bilmezliğin içindesiniz ki 2028'e kadar 4 milyon hayvanı içine koyacak barınak yapılacak diyorsunuz. Hesabı var mı bunun? Ben size söyleyeyim. 2 bin 500 tane köpek alabilen bin 600 tane hayvan barınağı yapmak durumundasınız, 4 yıl içerisinde.

Sizin adaletsizliğinize, sizin vicdansızlığınıza teslim edecek ne bir hayvan ne bir insan ne de bir belediye ne de bir tane başkanımız vardır. Hayvan barınağının tanesi 60 milyon. Bin 600 tane barınak için 96 milyar lira bütçeye ihtiyaç var, bunu biliyor musunuz? Bir tek barınağın bir aylık maliyeti 20 milyon lira. Sizin bu barınakları çalıştırabilmeniz için ayda 35 milyar, yılda 965 milyar lira kaynağa ihtiyacınız var. Bu kaynağı nereden bulmayı planlıyorsunuz? Allah akıl fikir versin. Hesap bilmeyenin kanun teklifi de işte bu kadar olur.

"Amacınız CHP'li belediyelerle vatandaşı karşı karşıya getirmek"

Amacınız bir kanunu yürütmek filan değil. Amacınız CHP'li belediyelerle vatandaşı, vatandaşla vatandaşı karşı karşıya getirmek. Buna müsaade edeceğimizi mi sanıyorsunuz? Ben size söyleyeyim, ne vatandaşı vatandaşa böldüreceğiz ne yurttaşla belediyeyi karşı karşıya getireceğiz. Hayatı, yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

Ne yapılması gerekir? Teklifi derhal geri çek kardeşim. TBB dahil olmak üzere kimler yürütecekse onlarla müzakereni yap, paydaşlarla yeniden görüş. Sorumluluğu yalnızca belediyelere değil, Bakanlığa da dağıt. 2019 komisyonunda olduğu gibi fonu kur, belediyelere fon ver. 2 milyon dişi köpeğin yılda 700 binini kısırlaştırılacak şekilde bir kısırlaştırma kampanyasına gir. Aşılamayı etkinleştir. Yılda 30 bin civarında olan sahiplenmeyi kampanyayla 100 bine çıkar. Saldırganlık eğilimi gösteren hasta köpekleri al, rehabilite et; öldürme, rehabilite et. Bir tek yurttaşımıza sahipsiz köpek saldırmasın, bunun önlemini al, bunun üzerinden propaganda yapma. sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalış. 'Ötanazi' vesaire, herhangi bir kavram adı altında -ben de ötanazi demeye başladım- hayvan öldürmekten vazgeç kardeşim.

"Kanun devleti olmayın, hukuk devleti olun"

Yarın CHP Genel Başkanı da burada olacak. Bu yasa teklifini bu şekilde geçirmemeniz için her türlü çabanın içerisinde olacağız. Yurttaşı kutuplaştırmanıza, gündemi değiştirmenize izin vermeyeceğiz. Önerim şudur, kanun devleti olmayın, hukuk devleti olun. Yani iç hukukunuz evrensel hukuka uygun olsun. Burada eller kalkabilir, burada eller ölüme kalkabilir ama evrensel hukuka uygun olmayan iç hukukunuza CHP'li belediyeler katılmayacak, ölüme paydaş olmayacağız, bunu böyle bilin. Bir de şunu söyleyeyim, yurttaşlarımız emin olsunlar, bu yasa teklifi 2028'de uygulanacak, onun iktidarı CHP olacak ve hep beraber yaşamı savunacağız."