(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif'i eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif'i eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif'i eleştirdi. Günaydın, yasa teklifinin geçmemesi için çaba göstereceklerini belirtti ve kanun devleti olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, CHP'li belediyelerin bu yasa teklifine katılmayacağını ve ölüme paydaş olmayacaklarını ifade etti.

28.07.2024 22:31  Güncelleme: 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif"in geneli üzerine yapılan görüşmelerde; "Bu yasa teklifini bu şekilde geçirmemeniz için her türlü çabanın içerisinde olacağız. Yurttaşı kutuplaştırmanıza, gündemi değiştirmenize izin vermeyeceğiz. Kanun devleti olmayın, hukuk devleti olun. Burada eller ölüme kalkabilir ama evrensel hukuka uygun olmayan iç hukukunuza CHP'li belediyeler katılmayacak, ölüme paydaş olmayacağız" dedi.

"Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif", TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Teklifin geneli üzerine yapılan görüşmelerde konuşan CHP Grup Başkanvekili Günaydın şunları kaydetti:

"Hesapsızlığın üzerine bir yasa tesis etmeye çalışıyorsunuz"

"Bir pazar günü Meclis'i ziyaretçilere kapatmışken, TRT yayını yokken, kapıyı, parkı koridorları bariyerlerle engellemişken halka karşı bir yasayı buradan geçirmeye çalışıyorsunuz.

2002'den bugüne kadar 22 yıldır iktidarsınız. Ne yaptınız? İşte yaptığınız ne, biliyor musunuz? Genel gerekçede saydığınız şikayetleri yapıyorsunuz. Adeta kendi uygulayamadığınız politikaları burada gelip halka şikayet etmeye çalışıyorsunuz.

'4 milyon sokak köpeği olduğunu tahmin ediyoruz' diyorsunuz, bir cümle önce de diyorsunuz ki, 'Valiliklerden gelen bildirimlere göre 2 milyon ama biz 4 milyon olduğunu tahmin ediyoruz. Sokak köpeklerinin tamamını barınağa koymaya çalışıyorsunuz. Yasa teklifi bunun üzerine. 2 milyon mu 4 milyon mu, bilen var mı? Bu hesapsızlığın üzerine bir yasa öngörmeye ve tesis etmeye çalışıyorsunuz.

"Sizin 15 yılda yaptığınızdan fazlasını 5 yılda yapmışız"

2002 yılından 2019 yılına kadar 1 milyon 200 bin hayvan kısırlaştırmışsınız. Ne zaman CHP'li belediyeler işi ele almış, 2019'dan 2024'e kadar 1 milyon 300 bin hayvan kısırlaştırılmış. Demek ki biz sizin 15 yılda yaptığınızdan fazlasını 5 yılda yapmışız.

Yapmadığınız barınaklar nedeniyle ilçelerinizden köpekleri topladınız, o hizmeti veren CHP'li belediyelerin meskun alanlarına o hayvanları bıraktınız. İşte AKP'nin hizmeti ve hizmetten anlayışı bundan ibarettir.

"4 yılda 2 bin 500 köpek alabilen bin 600 barınak yapmak durumundasınız"

2002 yılında 120 barınak varmış. Bugün ne kadar barınak var? 320 barınak var. Yani 20 yılda 200 barınak yapmışsınız. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yılda 10 barınak demek. Yılda 10 barınak yapmışsınız, şimdi öyle bir hesap bilmezliğin içindesiniz ki 2028'e kadar 4 milyon hayvanı içine koyacak barınak yapılacak diyorsunuz. Hesabı var mı bunun? Ben size söyleyeyim. 2 bin 500 tane köpek alabilen bin 600 tane hayvan barınağı yapmak durumundasınız, 4 yıl içerisinde.

Sizin adaletsizliğinize, sizin vicdansızlığınıza teslim edecek ne bir hayvan ne bir insan ne de bir belediye ne de bir tane başkanımız vardır. Hayvan barınağının tanesi 60 milyon. Bin 600 tane barınak için 96 milyar lira bütçeye ihtiyaç var, bunu biliyor musunuz? Bir tek barınağın bir aylık maliyeti 20 milyon lira. Sizin bu barınakları çalıştırabilmeniz için ayda 35 milyar, yılda 965 milyar lira kaynağa ihtiyacınız var. Bu kaynağı nereden bulmayı planlıyorsunuz? Allah akıl fikir versin. Hesap bilmeyenin kanun teklifi de işte bu kadar olur.

"Amacınız CHP'li belediyelerle vatandaşı karşı karşıya getirmek"

Amacınız bir kanunu yürütmek filan değil. Amacınız CHP'li belediyelerle vatandaşı, vatandaşla vatandaşı karşı karşıya getirmek. Buna müsaade edeceğimizi mi sanıyorsunuz? Ben size söyleyeyim, ne vatandaşı vatandaşa böldüreceğiz ne yurttaşla belediyeyi karşı karşıya getireceğiz. Hayatı, yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

Ne yapılması gerekir? Teklifi derhal geri çek kardeşim. TBB dahil olmak üzere kimler yürütecekse onlarla müzakereni yap, paydaşlarla yeniden görüş. Sorumluluğu yalnızca belediyelere değil, Bakanlığa da dağıt. 2019 komisyonunda olduğu gibi fonu kur, belediyelere fon ver. 2 milyon dişi köpeğin yılda 700 binini kısırlaştırılacak şekilde bir kısırlaştırma kampanyasına gir. Aşılamayı etkinleştir. Yılda 30 bin civarında olan sahiplenmeyi kampanyayla 100 bine çıkar. Saldırganlık eğilimi gösteren hasta köpekleri al, rehabilite et; öldürme, rehabilite et. Bir tek yurttaşımıza sahipsiz köpek saldırmasın, bunun önlemini al, bunun üzerinden propaganda yapma. sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalış. 'Ötanazi' vesaire, herhangi bir kavram adı altında -ben de ötanazi demeye başladım- hayvan öldürmekten vazgeç kardeşim.

"Kanun devleti olmayın, hukuk devleti olun"

Yarın CHP Genel Başkanı da burada olacak. Bu yasa teklifini bu şekilde geçirmemeniz için her türlü çabanın içerisinde olacağız. Yurttaşı kutuplaştırmanıza, gündemi değiştirmenize izin vermeyeceğiz. Önerim şudur, kanun devleti olmayın, hukuk devleti olun. Yani iç hukukunuz evrensel hukuka uygun olsun. Burada eller kalkabilir, burada eller ölüme kalkabilir ama evrensel hukuka uygun olmayan iç hukukunuza CHP'li belediyeler katılmayacak, ölüme paydaş olmayacağız, bunu böyle bilin. Bir de şunu söyleyeyim, yurttaşlarımız emin olsunlar, bu yasa teklifi 2028'de uygulanacak, onun iktidarı CHP olacak ve hep beraber yaşamı savunacağız."

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Gökhan Günaydın, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif'i eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Batman’da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi
22:28 AK Partili Yenişehirlioğlu’nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis’i karıştırdı: Sahipsiz köpekler AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler
21:52 Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir
18:29 İsrail’in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran’dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir
15:10 Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Biz nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız
18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:11 Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
16:09 Olimpiyatların açılış törenindeki “LGBT“ propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz Olimpiyatların açılış törenindeki "LGBT" propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:19 Sivas’ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 23:46:00. #1.12#
SON DAKİKA: (TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif'i eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement