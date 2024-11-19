Gökhan Yüksel, COP29'da Yerel İklim Değişikliği Planlarının Önemi Üzerine Konuşacak - Son Dakika
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Gökhan Yüksel, COP29'da Yerel İklim Değişikliği Planlarının Önemi Üzerine Konuşacak

Gökhan Yüksel, COP29\'da Yerel İklim Değişikliği Planlarının Önemi Üzerine Konuşacak

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü ele alarak, COP29'da 'Yerel İklim Değişikliği Planlarının Önemi ve Karşılaşılan Güçlükler' konulu bir konuşma yapacak. Oturum, 20 Kasım 2024'te Azerbaycan'ın Bakü şehrinde, Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirilecek.

19.11.2024 14:54  Güncelleme: 15:24
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(İSTANBUL)- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) konuşmacı olarak yer alacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenecek oturumda Başkan Yüksel, "Yerel İklim Değişikliği Planlarının Önemi ve Karşılaşılan Güçlükler" konulu bir konuşma yapacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, COP29'a konuşmacı olarak katılacak. COP29 kapsamında düzenlenen "İklim Eylemine Öncülük Eden Şehirler" oturumu, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirilecek. Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne odaklanan oturumda başkanlar dayanıklılık, yenilikçilik, sıfır atık, kentsel dönüşüm ve kadın liderliği gibi konularda deneyimlerini paylaşacak.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Encümen Üyesi ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra, encümen üyesi meslektaşları ile birlikte kentlerin iklim krizine karşı hazırlık çalışmalarını ele alacak.

Yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolüne dikkat çekilecek

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29), 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenleniyor. İklim değişikliği ile mücadelede küresel iş birliğini artırmayı ve sera gazı salınımını azaltmayı hedefleyen organizasyonda, Türkiye Cumhuriyeti Pavilyonu'nda Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenecek oturumda, yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolüne dikkat çekilecek.

"İklim Eylemine Öncülük Eden Şehirler: Kentsel Dayanıklılık ve Yenilikçiliğin Güçlendirilmesi" başlıklı oturumda, kentlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik örnek uygulamalar ve çözümler tartışılacak.

Başkan Yüksel, "Yerel İklim Değişikliği Planlarının Önemi ve Karşılaşılan Güçlükler" başlıklı konuşması ile COP29'da

Otırımda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın "Yeşil Şehirler" ağına katkısını anlataacak. Başkan Bozbey, "Yeşil Şehir Girişimleri ve Şehirlerin İklim Değişikliğinin Etkilerine Hazırlanması" başlıklı konuşmasıyla, kentin bu alandaki deneyimlerini paylaşacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de "Yerel İklim Değişikliği Planlarının Önemi ve Karşılaşılan Güçlükler" başlığı altında bir konuşma gerçekleştirecek.

Oturumda ayrıca MBB Encümen Üyesi belediye başkanları da şu temaları ele alacak:

- Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediye Başkanı: Yerel İklim Eyleminde Kadın Liderliği: Dönüşüm ve Adaptasyon

- Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediye Başkanı: Sanayi Yoğun Bir Şehirde En Yerel İklim Eylemi: Sıfır Atık

-Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı: Kentsel Dönüşüm ile İklim Değişikliğine Uyumun Desteklenmesi

Moderatörlüğünü Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan'ın üstleneceği oturum, iklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin önemi ve sorumluluklarına vurgu yapmayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gökhan Yüksel, COP29'da Yerel İklim Değişikliği Planlarının Önemi Üzerine Konuşacak - Son Dakika

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