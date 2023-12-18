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Göktürk-2 Uydusu 60 Bin Tur Attı - Son Dakika
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Göktürk-2 Uydusu 60 Bin Tur Attı

Milli Savunma Bakanlığı, Çin'den uzaya fırlatılan Göktürk-2 uydusunun dünyanın etrafında 60 bin tur attığını duyurdu. Uydu, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 7/24 komuta ediliyor ve yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor.

Göktürk-2 Uydusu 60 Bin Tur Attı
18.12.2023 - 16:30,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 yıl önce uzaya yollanan GÖKTÜRK-2 uydusunun, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çektiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 yıl önce bugün uzaya uğurladığımız GÖKTÜRK-2 uydumuz, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çekti." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, GÖKTÜRK-2'nin özelliklerinin bulunduğu görsele de yer verildi. Buna göre, GÖKTÜRK-2 ile dünyanın herhangi bir yerinden coğrafi kısıt olmaksızın yüksek çözünürlüklü görüntü alınabiliyor. 18 Aralık 2012'de Türkiye saati ile 19.12'de Çin'den uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince 7 gün 24 saat komuta ediliyor.

Kaynak: DHA
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