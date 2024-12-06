Gölbaşı Belediyesi'nden 'Bacıeren Ankara Kınası' Etkinliği - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi'nden 'Bacıeren Ankara Kınası' Etkinliği

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlenen Bacıeren Ankara Kınası etkinliği, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Bacıeren kültürünü unutturmamak, geleneği yaşatmak için çalışacağız. Bu kültürü yaşatanlara da ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

06.12.2024 11:03  Güncelleme: 11:37
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlenen Bacıeren Ankara Kınası etkinliği, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Bacıeren kültürünü unutturmamak, geleneği yaşatmak için çalışacağız. Bu kültürü yaşatanlara da ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Gölbaşı'nda Ankara Kulübü Derneği Bacıerenleri tarafından gerçekleştirilen Ankara Kınası etkinliği katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Parti Meclisi Üyesi Saniye Barut, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Faruk Köylüoğlu, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, il ve ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi.

"Biz de bacıeren kültürünü unutturmamak, geleneğimizi yaşatmak için çalışıyoruz"

Bacıeren Teşkilatı sayesinde 13'üncü yüzyıldan bu yana Türk kadınlarının üretimde ve sosyal hayatta aktif rol aldığını vurgulayan Başkan Odabaşı, bu teşkilatın modern anlamda kurulan ilk kadın örgütlenmelerinden biri olduğunu belirterek, "Ankara Kulübümüz öncülüğünde seğmenler ve bacıerenler geleneğimizi yaşatıyor. Biz de bacıeren kültürünü unutturmamak, geleneğimizi yaşatmak için çalışıyoruz. Bu kültürü yaşatanlara da ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü Ankara Kulübü Derneğimizde yetişen yüzlerce, binlerce seğmen ve bacıerenlerimiz bu kültürü yaşatırken, ülkemizi de yurt dışında temsil ediyorlar. Ben onları izlerken rahmetli annemi hatırlıyorum, çok duygulanıyorum" dedi.

Başkan Odabaşı, katılımcıları 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıylae 26 Aralık'ta düzenlenecek programa da davet etti.

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan da konuşmasında seğmen ve bacıeren kültürüne sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurguladı. Gecede Bacıerenlerin sahnelediği geleneksel kına merasimi, yöresel müzikler ve dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Etkinliğin sonunda, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Ankara Kulübü Genel Başkan Yardımcıları Emel Koç ve Serpil Yıldırım'a teşekkür edilerek, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Faruk Köylüoğlu ve Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafından çiçek takdim edildi.

Program, Ankara oyun havaları eşliğinde oynanan oyunlarla sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi'nden 'Bacıeren Ankara Kınası' Etkinliği - Son Dakika

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