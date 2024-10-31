Gölbaşı'nda Çocuklar Trafik Kurallarını Öğreniyor - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Çocuklar Trafik Kurallarını Öğreniyor

Gölbaşı Belediyesi, Adem-Bilhan Uysal İlkokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi vererek, çocukların trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağladı. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler akülü araçlarla trafikte kuralları deneyimledi.

31.10.2024 16:22
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(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret eden Adem-Bilhan Uysal İlkokulu öğrencileri, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Gölbaşı Belediyesi tarafından trafik kazalarının neden olduğu can ve mal kayıplarını önlemek ve geleceğin bilinçli sürücü ve yayalarını yetiştirmek amacıyla kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Adem-Bilhan Uysal İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

6 bin 100 metrekare alan üzerine kurulan ve çocuklara uygulamalı trafik eğitimi sunan parkta, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi tarafından güvenli trafik kuralları öğrencilere detaylı bir şekilde aktarıldı. Eğitici ve eğlenceli bir ortamda gerçekleşen eğitimde, çocuklar trafik kurallarını öğrenirken ilk yardım konusunda da bilgilendirildi. Çocuklar, daha sonra alandaki akülü araçları sürerek, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Çocuklarımız kuralları eğlenerek, uygulamalı olarak öğreniyor"

"Çocuklarımızı daha küçük yaşlardan itibaren trafik kurallarıyla tanıştırmak, toplum olarak hepimizin güvenliğini sağlamanın ilk adımıdır. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda verilen eğitimlerle çocuklar, trafikte karşılaşabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlıklı olmayı öğreniyorlar. Sadece yaya ya da sürücü olarak değil, aynı zamanda bilinçli bir vatandaş olarak hareket etmeyi de kavrıyorlar. Bu parkta çocuklarımız, yol ve yaya güvenliğinden ilkyardım bilgilerinin temellerine kadar birçok bilgiyi eğlenerek uygulamalı olarak öğreniyor. Merkezdeki eğitimlerle, trafik kültürünü çocuklarımızın hayatlarına kazandırarak, güvenli bir geleceğe adım atmalarını sağlıyoruz."

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın her yaş grubundan öğrencilere açık olduğunu hatırlatan Odabaşı, ilçedeki tüm çocukların trafik bilinci kazanması amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda Çocuklar Trafik Kurallarını Öğreniyor - Son Dakika

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