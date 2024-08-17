Gölcük'te 17 Ağustos Depremi Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Gölcük'te 17 Ağustos Depremi Anma Programı Düzenlendi

Gölcük\'te 17 Ağustos Depremi Anma Programı Düzenlendi

Gölcük Kavaklı Sahili'nde bulunan Deprem Anıtı önünde anma programı düzenlendi. 17 Ağustos depreminin yaşandığı saat 03.02'de saygı duruşunda bulunuldu. Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Dz. Kd. Alb. Yücel Korkut ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in anıta çelenk bırakmasının ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

17.08.2024 07:09
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ANITA ÇELENK BIRAKILDI

Gölcük Kavaklı Sahili'nde bulunan Deprem Anıtı önünde anma programı düzenlendi. 17 Ağustos depreminin yaşandığı saat 03.02'de saygı duruşunda bulunuldu. Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Dz. Kd. Alb. Yücel Korkut ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in anıta çelenk bırakmasının ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

BAŞKAN SEZER: "HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "17 Ağustos 1999 depreminden bu yana çeyrek asır zaman geçti. 45 saniye pek çok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Aradan geçen uzun yıllarda şehirde meydana gelen tahribatlar geri gelebildi. Ancak hayatını kaybedenlerin tekrar geri getirilebilmesi mümkün değil. 19 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye deprem gerçeğiyle ciddi anlamda yüzleştiği tarihi miladı yaşadı. Bu hem yapısal anlamda AFAD gibi kurumların kurulması, diğer arama kurtarma faaliyetlerinin öneminin anlaşılması, arama kurtarma faaliyetlerinin öneminin anlaşılması, bunun yanında deprem ya da diğer afetler olmadan önce yapılması gereken şehirleri afete hazırlama çalışmalarının önemidir aslında. Afet meydana geldikten sonra arama kurtarma ve diğer yardım faaliyetlerinin yürütülmesi tabii ki çok önemli. Önemli bir başarı da elde ediliyor bu konuda ama önemli olan afet meydana gelmeden önce hazırlıklı olmak. Dolayısıyla can kayıplarının önüne geçmek, maddi kayıpların da önüne geçmektir. Aradan geçen 25 yıldan sonra şunu söylemek istiyorum. Depreme ve diğer afetlere hazırlanmak için kaybedilecek bir dakika bile zaman yok. Her anlamda şehirlerimizin ve en azından zihniyet olarak da insanlarımızın hazır olması gerekiyor. Bundan sonra meydana gelebilecek afetlere anında hazır olmamız önemli. Netice itibariyle bugüne kadar sadece 17 Ağustos depreminde değil, geçen sene yaşadığımız 6 Şubat depreminde de yine binlerce insanımızı kaybettik. Bundan sonraki muhtemel afetlere de hazır olmadığımız takdirde benzer tabloları yaşamak kaçınılmaz olacaktır. Önemli olan hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gölcük'te 17 Ağustos Depremi Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük'te 17 Ağustos Depremi Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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