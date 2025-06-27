Gölcük'te Cinayet: Tunay Aydın'a Müebbet Hapis - Son Dakika
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Gölcük'te Cinayet: Tunay Aydın'a Müebbet Hapis

Gölcük\'te Cinayet: Tunay Aydın\'a Müebbet Hapis
27.06.2025 17:18
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Rümeysa Meriç Özcan'ı öldüren Tunay Aydın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde uçurumdan yuvarlanan kamyonetin yanında cesedi bulunan Rümeysa Meriç Özcan'ı (18) boğarak öldürüp kaza gibi göstermeye çalıştığı öne sürülen Tunay Aydın (23), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Eskiköy Caddesi'nde geçen yıl 18 Mayıs'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yuvarlanan 34 VM 9246 plakalı kamyonetin yanında Rümeysa Meriç Özcan'ın hareketsiz yattığını gördü. Ekiplerin kontrolünde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Rümeysa Meriç Özcan'ın boynunda halat izi tespit edilince Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesiyle çalışma başlattı. Yapılan otopside, Özcan'ın vücudunda darp izleri ve boynunda halatın neden olduğu kesiklere rastlandı.

3 KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Rümeysa Meriç Özcan'ın olay günü Tunay Aydın, C.Ş. (21), E. K. (21), Y.A.A. (21) ve K.N.K. (18) isimli arkadaşlarıyla buluştuğunu tespit etti. Adresleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Aydın ile Özcan'ın sevgili oldukları ve gün boyunca birlikte dolaştıkları, diğer şüphelilerden akşam saatlerinde ayrılarak olay yerine doğru gittikleri tespit edildi. Tunay Aydın, emniyetteki ifadesinde olayın kaza olduğunu söylerken olay yerindeki incelemenin ardından alınan ifadesinde ise cinsel ilişki teklifini reddettiği gerekçesiyle Rümeysa Meriç Özcan'ı öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Gölcük Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısına ifade eden Aydın, burada tekrar ifadesini değiştirerek olayın kaza olduğunu söyledi. Mahkemeye sevk edilen Tunay Aydın, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheliler C.Ş., Eşref K. Y.A.A. ve K.N.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'SAÇININ BİR TELİNE ZARAR GELSİN İSTEMEZDİM'

Tunay Aydın hakkında açılan davanın 4'üncü duruşması bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Aydın, Rümeysa Meriç Özcan'ın annesi Kevser Erden ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Tunay Aydın, herhangi bir kusuru olmadığını belirterek, "Rümeysa ile aramızda kavga dahi olmadı. Saçının bir teline zarar gelsin istemezdim. Benim kız arkadaşımdı. Benim herhangi bir kusurum yoktur. Rümeysa ile aramız iyiydi. Karakolda verdiğim ifade saçmalıktan ibaret. Ben suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek beraatini talep etti.

Mahkeme, Aydın'ın 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ayrıca, mahkeme 'Cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan sanığın beraatine karar verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gölcük'te Cinayet: Tunay Aydın'a Müebbet Hapis - Son Dakika

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