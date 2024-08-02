Gölcük\'te Geleneksel Sünnet Şöleni Gerçekleştirildi

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geleneksel sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 80 çocuk ve aileleri, belediye binası önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından mehter takımıyla Anıtpark'a kadar yürüdü.

Burada mehter takımının gösteri izlendi.

Daha sonra çocuklar ve aileleri, Sultan Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'nda devam eden şölen, mevlit programı ve hediye dağıtımıyla sona erdi.