Gölcük'te Kentsel Dönüşüm Projesi

15.08.2025 11:13
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde büyük yıkıma uğrayan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla afet riskine karşı güvenli yapılar inşa ediliyor.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde büyük yıkıma uğrayan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla afet riskine karşı güvenli yapılar inşa ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesinin ortak yürüttüğü projeler kapsamında, hasarlı ve riskli binalar yıkılarak yerine modern, depreme dayanıklı konutlar kazandırılıyor.

"Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında yapı stoku açısından riskli alan ilan edilen Merkez Mahallesi'nde 36 dönümlük alandaki 10 blokta 360 daire, 406 iş yeri ve 985 araçlık 2 katlı otopark yapım çalışması sürüyor.

Proje belirlenen takvimde ilerlerken, projenin ikinci etabı ile D-130 kara yolu kenarında da kentsel dönüşüm çalışması yapılacak.

"Vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme bakışı son derece olumlu"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AA muhabirine, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçtiğini, bu süreçte özellikle kamu binalarının depreme hazırlanması anlamında önemli merhale kaydedildiğini belirtti.

Yeni belediye binası, inşa edilen adliye ve yakın zaman içerisinde açılacak hükümet konağının yanında okulların neredeyse tamamının yenilendiğini ya da güçlendirildiğini bildiren Sezer, geçen yıl eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin açıldığını anımsattı.

Sezer, Gölcük'te kentsel dönüşüm alanında önemli çalışmalar yapıldığına değinerek, şunları söyledi:

"Burada 36 dönümlük alanda 406 iş yeri, 360 konut ve altında 2 katlı otopark da yer alıyor. İkinci etabına yakın zaman içerisinde başlanacak. Yine D-130 kara yolu kenarında 2 etap halinde kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar devam edecek. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme bakışı son derece olumlu. İlk etapta yüzde 95 oranında vatandaşlarımızla anlaşarak, uzlaşarak bu kentsel dönüşüme başlamıştık. Yapacağımız 2. etapta ve D-130 kara yolu kenarındaki 2 ayrı etap halindeki çalışmalarda da vatandaşlarımızın destek olacağını, kentsel dönüşüme olumlu bakış açılarının devam edeceğini düşünüyorum."

Vatandaşların Kentsel Dönüşüm Yasası'nın getirdiği imkanlardan yararlanarak binaların depreme dayanıklılığını tespit etmesi gerektiğini anlatan Sezer, çıkan rapora göre binalarını yenilemeleri veya güçlendirmelerinin depreme hazırlık anlamında önemli olduğunu vurguladı.

"Vatandaşların da taşın altına elini koyması gerekiyor"

Sezer, 26 senede Gölcük'te çok şeyin değiştiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"26 sene önce Gölcük'ün nüfusu bütün beldeler, köyler dahil 80 bindi. Şu an 180 bin yani nüfus 100 bin arttı. Belediye binası, adliye, hükümet konağı, yeni devlet hastanesi, okullara kadar pek çok alan yenilendi. Sosyal kültürel anlamda da şehrin gelişmesini sağlayacak, örneğin yaklaşık 90 dönümlük alanda donanma parkımız olacak. Yakın zamanda yapılacak olan büyük kongre merkezi ve konferans salonu gibi sosyal hayatı canlandıracak projeler var. Değirmendere'nin Halıdere'yle birleşmesi, yakın zamanda tamamlanan kayık çekek yeri gibi... Sosyalliği arttıracak çalışmaların tamamlanmasıyla Gölcük'ün nüfus anlamında daha da gelişeceğini, büyüyeceğini söyleyebiliriz."

Öte yandan ilçede hala 1999 depremi öncesinden kalan yapı stokunun bulunduğuna dikkati çeken Sezer, "Dolayısıyla bunların da hukuki anlamda baktığımız zaman orta hasarlı onarım güçlendirmesi yapılmış ya da az hasarlı bina olsa dahi bunlarla alakalı performans analizlerinin yapılması ve özellikle vatandaşlarımızın da taşın altına elini koyarak kentin depreme hazırlanması yönünde çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sezer, belediye olarak 6 yılda orta hasarlı olup onarım ve güçlendirilmesi yapılmayan ya da metruk durumdaki 145 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini bildirerek, hem 17 Ağustos'ta hem de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA

