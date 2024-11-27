Gölköy Barajı\'nda Su Seviyesi Yükseliyor

Güncel

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi, karların erimesiyle yükselmeye başladı.

Kurak geçen yaz döneminde doluluğunun yüzde 19'a kadar düşmesi nedeniyle adacıkların ortaya çıktığı barajdaki su seviyesi, bölgede etkili olan karla yükseliyor.

Eriyen karların Mudurnu ve Abant derelerini beslemesiyle barajdaki doluluk yüzde 25'e ulaştı.

Bu arada, Gölköy Barajı ve çevresinde oluşan kış manzarası havadan görüntülendi.