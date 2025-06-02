Gordion'da Arkeofilm Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Gordion'da Arkeofilm Festivali Düzenlendi

02.06.2025 21:41
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Gordion Antik Kenti'nde düzenlenen festivalde üniversite öğrencileri atölye çalışmaları yaptı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Gordion Anti Kenti'nin tanıtımı için düzenlenen "2. Gordion Arkeofilm Festivali" kapsamında Ankara'da bulunan 6 üniversiteden öğretim görevlisi ile sinema, televizyon ve film tasarımı bölümlerinde lisans öğrencileri, antik kentte atölye çalışması gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Gordion Antik Kenti, Midas Tümülüsü, Gordion Müzesi ve kazı evinde yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler, ayrıca belgesel projelerinin tanıtımını yaptı.

Kazı başkanı Prof. Dr. Charles Brian Rose, Kazı Evi'nde öğrencilere Frig Medeniyeti, antik kent ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman, üniversite öğrencilerinin Gordion'un tanıtım faaliyetleri kapsamında sürece dahil edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç da Gordion özelinde Polatlı ve Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı ve gelişimini sağlamak gayesiyle çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Festivale 400'ün üzerinde başvuru yapıldığını aktaran Koç, "Bu atölye çalışması ve eylül ayında ikincisini gerçekleştireceğimiz festival, tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtımı açısından son derece önemli." dedi.

Atölye çalışmalarında Ankara, Hacettepe, Başkent, Bilkent, Ankara Bilim ve Hacı Bayram üniversitelerinden 30 öğrenci ile Prof. Dr. Aydan Özsoy, Prof. Dr. Ahmet Serhat Kaymas, Doç. Dr. Önder Özdem, Doç. Dr. Evren Sertalp, Dr. Eda Arısoy, öğretim görevlileri Enver Özüstün ve Fulten Larlar, ve festival direktörü Kadir Uluç yer aldı.

Festival, 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Etkinlikte sigorta sektörünün geleceği, bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezun olacak öğrencilerin yapay zekayla geleceklerinin nasıl şekilleneceği, kariyer planlaması konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gordion'da Arkeofilm Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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