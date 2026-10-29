Göreme\'de peribacasından kopan kayaların altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Göreme'de peribacasından kopan kayaların altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'in Göreme beldesinde sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü; 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi kentteki hastanelere sevk edildi, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, 2 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan kişi kentteki hastanelere sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?