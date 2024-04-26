Görevi başında öldürülen veteriner hekim Volkan Lale, meslektaşlarınca kabri başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Görevi başında öldürülen veteriner hekim Volkan Lale, meslektaşlarınca kabri başında anıldı

Geniş Video İzle

Görevi başında öldürülen veteriner hekim Volkan Lale, meslektaşlarınca kabri başında anıldı Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, ölümünün ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

26.04.2024 01:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görevi başında öldürülen veteriner hekim Volkan Lale, meslektaşlarınca kabri başında anıldı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, ölümünün ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Lale için Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından Mehmetbeyli köyü mezarlığındaki kabri başında anma programı düzenlendi. Programa Lale'nin eşi, çocukları ve akrabaları ile Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakıf Başkanı Safa Gür, Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu ve çok sayıda veteriner hekim katıldı.

Veteriner hekim Volkan Lale'nin eşi Dilek Lale, eşinin acısını dün gibi yaşadıklarını söyleyerek, "Çok zorlu günler geçirdik, hala da geçiriyoruz. Özellikle mahkeme sürecinde istediğimiz sonucu alamadık. Bu bizi daha da üzdü. Yargı süreci hala devam ediyor, sonuç inşallah istediğimiz gibi olur." dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ise, "Toplum sağlığını korumak isterken meslektaşımız şehit oldu. Bizler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız. Meslektaşımızı unutmayacağız daima bütün camiamız burada olacağız ve meslektaşımızı unutturmayacağız. Volkan Lale bizim mesleğimizin sembol ismi oldu. Biz de veteriner hekimimizi daima anıp diğer meslektaşlarımızın da onu unutmaması için onu daima yaşatmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Görevi başında öldürülen veteriner hekim Volkan Lale, meslektaşlarınca kabri başında anıldı
Kaynak: İHA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görevi başında öldürülen veteriner hekim Volkan Lale, meslektaşlarınca kabri başında anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:13 Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim
00:00 Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor Meteoroloji’den 35 ile sarı kodlu uyarı Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı
22:01 Yeniden Refah cephesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Erbakan’ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme Yeniden Refah cephesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme
21:16 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400'den fazla gözaltı var
00:31 Adana’da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü Adana'da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü
23:34 Kahramanmaraş’taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler Kahramanmaraş'taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
22:50 İstanbul’da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu İstanbul'da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu
21:46 Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı
20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 01:41:46. #1.11#
SON DAKİKA: Görevi başında öldürülen veteriner hekim Volkan Lale, meslektaşlarınca kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement