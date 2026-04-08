Görkem Sevindik'ten İdam Tepkisi
Görkem Sevindik'ten İdam Tepkisi

08.04.2026 11:14
Görkem Sevindik, Filistinli esirlerin idamına karşı çıkarak tepkisini dile getirdi.

EŞREF Rüya dizisinde 'Kadir Baba' karakterine hayat veren Görkem Sevindik, idam mahkemesine götürülen Filistinli esirlerle ilgili yaptığı paylaşımının ardından İsrailli Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hedefi haline geldi. İsrailli bakana cevap veren Sevindik, "Böyle bir zulme vicdan sahibi insan olarak karşıyım. Bir sanatçı ve baba olarak duygumu paylaştım" dedi.

İsrail Meclisi Knesset'in esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran yasayı kabul etmesinin ardından Batı Şeria'daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldı. Karara tüm dünyadan tepkiler yağarken, TİMSBİ imzalı Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde 'Kadir Baba' rolüne hayat veren Görkem Sevindik de yaptığı paylaşımda "12 bin Filistinli mahkumun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk. Lütfen susmayalım. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Karşı çıkın bu idamlara" ifadelerine yer verdi.

PROVOKATİF VİDEO

Usta oyuncu Sevindik'in bu paylaşımı, İsrail'de büyük yankı uyandırdı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, videolu bir mesaj ile Sevindik'e yanıt vererek "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman 'Kadir Baba' olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" ifadesini kullandı.

BOYKOT ÇAĞRISI

İsrail politikalarını savunan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, 'Kadir Baba'ya tehdit mesajları atarken diziye boykot çağrısı yaptı. Türk dijital medya kullanıcıları ise İsrail gündemli bu tartışmaya Görkem Sevindik'in yanında olarak destek verdi.

'O VİDEODAN ETKLENDİM'

Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı Görkem Sevindik, yaşanan tartışmalara Beykoz'da çekimleri devam eden dizi setinden sıcağı sıcağına cevap verdi. CNN Türk'e konuşan Görkem Sevindik, "Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını, çocuklarına sarılışlarını gördüm. Vicdan sahibi bir insan olarak, bir baba olarak empati yaptım. Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim" dedi.

'HER İNSAN SAVAŞA KARŞI OLMALIDIR'

"Tepkimin arkasındayım. Her yerde zulme karşıyım" diyerek sözlerinin arkasında duran Sevindik, şöyle devam etti:

"Dünyada vicdan sahibi, ahlak sahibi olan her insan savaşa karşı olmalıdır. Dizimiz orada da çok izleniyor, çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum. Benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koymam onları hayal kırıklığına uğrattı ama normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi verdim."

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Atatürk’e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonu 9 isim Adli Tıp’a götürüldü Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 9 isim Adli Tıp’a götürüldü
Haberi duyan balık toplamaya koştu Haberi duyan balık toplamaya koştu
Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım

11:58
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
