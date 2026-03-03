ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği açıklanan İran lideri Ali Hamaney için Iğdır'da anma programı düzenlendi. Saldırıda üst düzey siyasetçi ve askerlerin de yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
1989'dan bu yana İran'ın liderliğini yürüten 86 yaşındaki Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edildi. Türkiye'de yaşayan Caferiler de Hamaney'i anmak için Iğdır'da sokaklara çıktı.
Kent meydanında toplanan kalabalık, Hamaney'in poster ve fotoğraflarını taşıdı. Meydanda okunan ilahiler eşliğinde anma gerçekleştiren grup, ABD karşıtı sloganlar attı. Anma programı, güvenlik önlemleri altında tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.