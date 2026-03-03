Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
03.03.2026 16:20  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Haber Videosu

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiği açıklanan İran lideri Ali Hamaney için Iğdır'da toplanan Caferiler anma programı düzenledi, posterler taşıyıp slogan attı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği açıklanan İran lideri Ali Hamaney için Iğdır'da anma programı düzenlendi. Saldırıda üst düzey siyasetçi ve askerlerin de yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

IĞDIR'DA CAFERİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

1989'dan bu yana İran'ın liderliğini yürüten 86 yaşındaki Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edildi. Türkiye'de yaşayan Caferiler de Hamaney'i anmak için Iğdır'da sokaklara çıktı.

POSTERLER TAŞINDI, SLOGANLAR ATILDI

Kent meydanında toplanan kalabalık, Hamaney'in poster ve fotoğraflarını taşıdı. Meydanda okunan ilahiler eşliğinde anma gerçekleştiren grup, ABD karşıtı sloganlar attı. Anma programı, güvenlik önlemleri altında tamamlandı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler - Son Dakika

Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Trump: İran’a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz Trump: İran'a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz
Nihat Hatipoğlu’nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz
Gri kategoride aranıyordu Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı
BM uzmanlarından ABD’nin İran saldırılarına sert kınama BM uzmanlarından ABD'nin İran saldırılarına sert kınama
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran’a Milli Eğitim Bakanlığı’ndan engel Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 17:57:41. #7.12#
SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.