Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir çocuk, hayvanlarını otlattığı sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Dehşet anı anbean kameraya yansıdı. Saldırısı sırasında çığlık atarak yardım isteyen çocuğu arkadaşı kurtardı. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kameraya yansıyan görüntülerde; sürü halindeki köpeklerin çocuğa saldırdığı, çocuğun elindeki sopayla kendisini korumaya çalıştığı, yere düştüğü, köpeklerin üzerine çullandığı, çığlık attığı ve arkadaşının yardıma koştuğu anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti - Son Dakika
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