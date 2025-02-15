Göztepe 100. Yıl Kutlamalarına İzmir'den Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Göztepe 100. Yıl Kutlamalarına İzmir'den Destek

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Göztepe'nin 100. yıl kutlamalarının lansmanına katılarak kulübün İzmir ve Türk futbolundaki önemini vurguladı. Göztepe'nin sporcularına ve gençlere duyulan gururu ifade eden Tugay, etkinliklerin tarihi anlamına dikkat çekti.

15.02.2025 17:17  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin en köklü kulüplerinden Göztepe'nin 100. yıl kutlamalarının lansmanına katıldı. Göztepe'nin İzmir tarihinin önemli parçalarından biri olduğunu söyleyen Başkan Tugay, "Göztepe'nin sporcuları, sporcu gençleri hepimizin gururu, İzmir'in gururu. 100. yılınız kutlu olsun. Göztepe kültürünün ne olduğunu çok iyi bilen bir İzmirli olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman yanınızdayım" dedi.

Türk futbol tarihinin en köklü kulüplerinden Göztepe, 100. yıl kutlamalarının hazırlıklarına başladı. 14 Haziran 1925 tarihinde kurulan Göztepe'nin 100. yıl kutlama etkinliklerinin lansmanına Başkan Tugay da katıldı. Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan programda özel yılın anısına yapılacak kutlamalar anlatıldı, bu yıla özel tasarlanan ve taraftar oylarıyla belirlenen logo da etkinlikte görücüye çıktı.

Lansmanda İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, milletvekilleri, sarı kırmızılı kulübün yöneticileri, futbolcular, genç sporcular ve taraftarlar yer aldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Atatürk'ün izinde olan Göztepelileri selamlıyorum"

"Mehmet Sepil gibi benim de çocukluğum birkaç yüz metre ileride geçti. Göztepe'nin şanlı tarihinin bir bölümünü yakından izleme, gözlemleme ve başarılarına şahit olma şansı buldum. Göztepe, İzmir'in spor tarihinde yeri doldurulamaz bir paya sahip. Aynı zamanda İzmir'in Süper Lig'deki tek temsilcisi. 16 branşta pek çok amatör sporcunun yetişmesine katkı veren bu kulübün başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Göztepe'nin sporcuları, sporcu gençleri hepimizin gururu, İzmir'in gururu. O yüzden 100. yılınız kutlu olsun. Göztepe kültürünün ne olduğunu çok iyi bilen bir İzmirli olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugünkü başkanı olarak Atatürk'ün izinde olan Göztepelileri selamlıyorum. Nice yüzyıllara sevgili Göztepeliler. Her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın. Sizleri seviyoruz."

İzmir Valisi Süleyman Elban da şöyle konuştu:

"Nice başarılı ve gururlu yüzyıllara"

"Birkaç ay, gururla ve güzel etkinliklerle geçecek. 14 Haziran'da zirveye ulaşacak bir etkinlikler dizisinin startını bu statta veriyoruz. Birçok kulübün özel ve güzel günleri var ama kendi kulübünün geçmişine, tarihine, başarısına yakışır kutlama ancak böyle olabilir. Mehmet Sepil'i tebrik ediyorum. Sadece Süper Lig'de yer aldıkları için değil; futbola yeni bir anlayış getirdikleri için değil, sporun tüm branşlarında tüm şehrin gençlerini sporun içine kattığı, onlara ayrı bir duygu heyecan verdiği, sporun sadece spor yapmak olmadığını, spor kulübünün sadece futbol kulübü olmadığını ya da bir dernek olmadığını göstermesi nedeniyle Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum. Nice başarılı, gururlu yüzyıllara."

"Göztepe azmin ve başarının meşalesidir"

100. yıl mottosunun "Şanla Şerefle 100 Sene, Biz Hep Göz Göze" olduğunu açıklayan ve etkinliklere ilişkin bilgi veren Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise "Bugün burada 100. yıl meşalemizi, kutlamalarının meşalesini yakmak için hep birlikteyiz. Göztepeli olmak ne demektir bunu söylemek istiyorum. Göztepe; azmin meşalesidir, başarının meşalesidir. Çocuklarımızın sağlığının, neşesinin meşalesidir, başarısının meşalesidir. Arkadaşlık, dostluk ve kankalığın meşalesidir. Birlikte omuz omuza dayanışmanın, gücün, ideallerimizin, hayalimizin meşalesidir. 100. yılında Göztepe İzmir'in kalbi, aklı, hoşgörüsü ve de Cumhuriyetin meşalesi olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Etkinlikler, Belediye, Futbol, Güncel, Yaşam, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göztepe 100. Yıl Kutlamalarına İzmir'den Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar Üstündeki yazı skandal Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal
16:23 ABD Başkanı Trump: İsrail’in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz
15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
15:28 Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
21:30 Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar
21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:49 Filistinliler, Trump’ın Gazze planını protesto etti Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto etti
20:49 İran, Lübnan uçaklarının Tahran’a inmesine izin vermedi İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF’den yeni düzenleme Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı TFF'den yeni düzenleme! Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı
19:20 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 17:44:05. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe 100. Yıl Kutlamalarına İzmir'den Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.