Göztepe 100. Yıl Kutlamalarına İzmir'den Destek

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin en köklü kulüplerinden Göztepe'nin 100. yıl kutlamalarının lansmanına katıldı. Göztepe'nin İzmir tarihinin önemli parçalarından biri olduğunu söyleyen Başkan Tugay, "Göztepe'nin sporcuları, sporcu gençleri hepimizin gururu, İzmir'in gururu. 100. yılınız kutlu olsun. Göztepe kültürünün ne olduğunu çok iyi bilen bir İzmirli olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman yanınızdayım" dedi.

Türk futbol tarihinin en köklü kulüplerinden Göztepe, 100. yıl kutlamalarının hazırlıklarına başladı. 14 Haziran 1925 tarihinde kurulan Göztepe'nin 100. yıl kutlama etkinliklerinin lansmanına Başkan Tugay da katıldı. Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan programda özel yılın anısına yapılacak kutlamalar anlatıldı, bu yıla özel tasarlanan ve taraftar oylarıyla belirlenen logo da etkinlikte görücüye çıktı.

Lansmanda İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, milletvekilleri, sarı kırmızılı kulübün yöneticileri, futbolcular, genç sporcular ve taraftarlar yer aldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Atatürk'ün izinde olan Göztepelileri selamlıyorum"

"Mehmet Sepil gibi benim de çocukluğum birkaç yüz metre ileride geçti. Göztepe'nin şanlı tarihinin bir bölümünü yakından izleme, gözlemleme ve başarılarına şahit olma şansı buldum. Göztepe, İzmir'in spor tarihinde yeri doldurulamaz bir paya sahip. Aynı zamanda İzmir'in Süper Lig'deki tek temsilcisi. 16 branşta pek çok amatör sporcunun yetişmesine katkı veren bu kulübün başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Göztepe'nin sporcuları, sporcu gençleri hepimizin gururu, İzmir'in gururu. O yüzden 100. yılınız kutlu olsun. Göztepe kültürünün ne olduğunu çok iyi bilen bir İzmirli olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugünkü başkanı olarak Atatürk'ün izinde olan Göztepelileri selamlıyorum. Nice yüzyıllara sevgili Göztepeliler. Her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın. Sizleri seviyoruz."

İzmir Valisi Süleyman Elban da şöyle konuştu:

"Nice başarılı ve gururlu yüzyıllara"

"Birkaç ay, gururla ve güzel etkinliklerle geçecek. 14 Haziran'da zirveye ulaşacak bir etkinlikler dizisinin startını bu statta veriyoruz. Birçok kulübün özel ve güzel günleri var ama kendi kulübünün geçmişine, tarihine, başarısına yakışır kutlama ancak böyle olabilir. Mehmet Sepil'i tebrik ediyorum. Sadece Süper Lig'de yer aldıkları için değil; futbola yeni bir anlayış getirdikleri için değil, sporun tüm branşlarında tüm şehrin gençlerini sporun içine kattığı, onlara ayrı bir duygu heyecan verdiği, sporun sadece spor yapmak olmadığını, spor kulübünün sadece futbol kulübü olmadığını ya da bir dernek olmadığını göstermesi nedeniyle Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum. Nice başarılı, gururlu yüzyıllara."

"Göztepe azmin ve başarının meşalesidir"

100. yıl mottosunun "Şanla Şerefle 100 Sene, Biz Hep Göz Göze" olduğunu açıklayan ve etkinliklere ilişkin bilgi veren Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise "Bugün burada 100. yıl meşalemizi, kutlamalarının meşalesini yakmak için hep birlikteyiz. Göztepeli olmak ne demektir bunu söylemek istiyorum. Göztepe; azmin meşalesidir, başarının meşalesidir. Çocuklarımızın sağlığının, neşesinin meşalesidir, başarısının meşalesidir. Arkadaşlık, dostluk ve kankalığın meşalesidir. Birlikte omuz omuza dayanışmanın, gücün, ideallerimizin, hayalimizin meşalesidir. 100. yılında Göztepe İzmir'in kalbi, aklı, hoşgörüsü ve de Cumhuriyetin meşalesi olmaya devam etmektedir" diye konuştu.