Göztepe ve Altay Derbisindeki Olaylarla İlgili Cezalar İstinafta Onandı - Son Dakika
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Göztepe ve Altay Derbisindeki Olaylarla İlgili Cezalar İstinafta Onandı

Göztepe ve Altay Derbisindeki Olaylarla İlgili Cezalar İstinafta Onandı

İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan derbide çıkan olaylarla ilgili tutuklu sanık Furkan Ersanlı'ya verilen 15 yıl hapis cezası ve diğer sanıkların cezaları istinaf mahkemesi tarafından onandı.

20.11.2024 09:37  Güncelleme: 09:40
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İZMİR'de Göztepe ile Altay arasında olayların çıktığı ve Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın işaret fişeğiyle yaralandığı derbiye ilişkin davada tutuklu sanık Furkan Ersanlı'ya verilen 15 yıl hapis ile diğer tutuksuz sanıkların cezaları istinafta onandı.

Göztepe ve Altay arasında, 27 Kasım 2022'de oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle Göztepeli taraftar Mehmet Çakır, yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Derbi sonrası başlatılan soruşturmada Altay tribünlerindeki Furkan Ersanlı, D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A. ve E.K. tutuklandı. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEK TUTUKLU SANIK KALDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylar nedeniyle her 2 takımı da hükmen mağlup saydı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede savcı, Furkan Ersanlı'nın tribünde planlı ve kararlı şekilde, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip ateşleyerek, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işlediğinin altını çizdi. Ersanlı için bu suçlardan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı; Ç.K., E.E., U.M.K., K.E., E.Y., D.D., H.Ç., M.E.K., S.H., A.B., A.G., H.K., Ö.U., Ş.P., Ü.T., T.G., G.A.A., E.K., M.Y., F.E., N.A.D., Y.A. ve F.Ö.'nün de 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan' cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca sanıkların 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Süreç içinde Furkan Ersanlı hariç tüm sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOPLAM 15 YIL HAPİS CEZASI

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl mayısta görülen davada Furkan Ersanlı, 'Silahla kasten yaralama' suçundan 11 yıl 3 ay, 'Stadyuma yasaklı madde sokmak' suçundan 2 yıl 1 ay ve 'Müsabaka düzeninin bozulması' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ersanlı'ya fişeği ateşlemekten verilen ceza için hükmün açıklanması geri bırakıldı. 10 sanık hakkında mahkemeden beraat kararı çıktı. 13 sanık hakkında 'Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması' ve 'Spor alanlarına sokulan yasak maddeyi seyircilere temin etme' suçlarından 10 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapis cezaları verildi. Bu cezalar için de hükmün açıklanması geri bırakıldı.

'KARARLARDA İSABETSİZLİK BULUNMADI'

Sanık ve müşteki avukatlarının itirazları sonrası dosya istinafa gitti. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, yapılan tüm temyiz başvurularını reddetti. Daire; yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suç niteliğine uygun kabulüne, hukuka uygun ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre verilen mahkumiyet ve beraat kararlarında bir isabetsizlik bulunmadığına hükmedip, oy birliğiyle yerel mahkemenin kararlarını onadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Göztepe ve Altay Derbisindeki Olaylarla İlgili Cezalar İstinafta Onandı - Son Dakika

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