Gözünü Kaybeden Çocuğun Umudu: Protez Göz

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında gözünü kaybeden 14 yaşındaki Filistinli çocuk, bir gün protez göze kavuşacağı umuduyla yaşamını sürdürüyor.

Ekim 2023'ten itibaren iki yıl boyunca İsrail bombardımanına maruz kalan, 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi, sağlanan ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala insani yardımlardan ve tıbbi hizmetlerden yoksun durumda.

72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine yaklaşık 172 bin kişinin yaralanmasına neden olan İsrail ordusu, tıbbi malzemeler ve gıda maddelerinden oluşan insani yardımların Gazze'ye girişine kısıtlamalarını sürdürüyor.

Sağlık sektörünün çöktüğü Gazze Şeridi'nde İsrail'in sıkı kısıtlamaları ve engellemeleri nedeniyle yaralı ve hastalar tedavi imkanlarından mahrum kalıyor.

İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli İsmail Halil Muhammed el-Avavde bu kişilerden yalnızca biri.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne attığı füze parçalarının isabet etmesi sonucu gözünü kaybeden Filistinli Avavde, yaşadıkları zor durumu ve hayallerini AA'ya anlattı.

"Çocukluğumu derinden etkileyen bir duygu yaşadım"

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan 14 yaşındaki Filistinli Avavde, yaklaşık 5 ay önce sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken İsrail'e ait bir keşif füzesinden kopan şarapnelin isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybetti.

Olay sırasında arkadaşlarıyla sokakta oyun oynadığını dile getiren Avavde, şunları söyledi:

"İsrail uçağından roket atıldı ve bana ne olduğunu anlayamadım, daha sonra hastanede olduğumu öğrendim. Orada bana 'Gözünü kaybettin' dediler. O zaman çocukluğumu derinden etkileyen bir duygu yaşadım."

"Hayalim bir protez gözle yeniden normal hayatıma geri dönmek"

Gözünü kaybetmenin hayatını derinden etkilediğini vurgulayan Avavde,"Bazı çocuklar benimle dalga geçiyor ya da gözümden korkuyor. Bu da beni çok üzüyor." dedi.

Avavde, arkadaşlarının kendisiyle dalga geçmemesi için en azından bir gözlük temin ederek gözlerini kapatmak istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hayalim bir protez gözle yeniden normal hayatıma geri dönmek. Başımıza gelenleri hiç beklemiyorduk, bizler çocukluğumuzu yaşamayı umuyorduk. Henüz 14 yaşındayız ve sadece çocukluğumuzu en güzel şekilde yaşamak istiyoruz."

"Çocuklar onunla dalga geçtiği için okula gitmek istemiyor"

İsmail'in annesi Sena el-Avavde ise oğlunun bir füzeden kopan şarapnel parçası nedeniyle sağ gözünü tamamen kaybettiğini ve aynı saldırıda karnından da yaralandığını söyledi.

Hasar görmüş bir evde hayata tutunmaya çalıştıklarını dile getiren Avavde, bu evde 9 kişilik ailesine baktığını, kocasının da engelli olduğu için çalışamadığını ve ailenin geçim yükünün kendi omuzlarında olduğunu anlattı.

Oğlunun yaşadığı olayın ardından psikolojik olarak derinden etkilendiğini dile getiren anne Avavde, "Oğlum, çocukların onunla dalga geçmesi yüzünden okula gitmek istemiyor. Çocuklarıma ben bakıyorum. Eşim hem hasta hem zihinsel rahatsızlığı var." dedi.

"Allah'tan temennimiz çocuğuma bir protez göz bulunması"

Omuzlarında büyük bir sorumluluk taşıdığını belirten Avavde, 5 kız, iki erkek çocuk sahibi olduklarını ancak çocuklarından birinin gözünü kaybetmesinin acısını derinden yaşadıklarını söyledi.

Anne Avavde, "Allah'tan temennimiz çocuğuma bir protez göz bulunması. Bu durumdan çok etkileniyor. Gözünü kaybetmesi onu derinden sarstı ve ben de çocuğuma çok düşkünüm." dedi.

Filistinli anne, uluslararası kuruluşlara oğlunun hayatına devam edebilmesi için ona protez göz temin edilmesi çağrısı yaptı.