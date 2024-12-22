Grand İsias Otel Davası Karar Duruşması - Son Dakika
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Grand İsias Otel Davası Karar Duruşması

Grand İsias Otel Davası Karar Duruşması

6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel davası 24 Aralık'ta görülecek.

22.12.2024 11:46
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AHMET ÜN

(ADIYAMAN) - 6 Şubat depremlerinde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel davasının karar duruşması 24 Aralık Salı günü görülecek.

Kuzey Kıbrıs'taki Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nden Adıyaman'a voleybol turnuvası için giden kız ve erkek voleybol takımı oyuncuları, veliler ve öğretmenlerden oluşan 39 kişilik kafile, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremleri sırasında Grand İsias Otel'de konaklıyordu. Depremde yıkılan otelde, 35'i Kıbrıslı kafileden toplam 72 kişi yaşamını yitirdi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otel sahibi Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız ile tutuklanırken, 8 sanık ise tutuksuz yargılanıyor.

3 Aralık'ta görülen davanın beşinci duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanıkların "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Savcı, mütalaasında, ayrıca inşaat mühendisi ve mimar olan 4 sanığın meslekten menedilmesi gerektiğini belirterek, sanıkların tutuklu bulundukları sürelerin alacakları cezalardan düşürülmesini de mütalaasına ekledi. 3 Aralık'ta görülen duruşmanın ardından Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarına, bir sonraki duruşmayı karar duruşması olabileceğini belirterek 24 Aralık'a ertelemişti.

-İddianamede

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla işinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Dosyada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün hazırladığı bilirkişi raporu da bulunuyor. Sanıkların binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları belirtilen iddianamede, dönem itibarıyla bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA

3-sayfa, Güncel, Aralık, Deprem, Hukuk, Dünya, Spor, Son Dakika

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