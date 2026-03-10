Greenpeace Madrid'de Savaşa Hayır Dedi - Son Dakika
Greenpeace Madrid'de Savaşa Hayır Dedi

Greenpeace Madrid\'de Savaşa Hayır Dedi
10.03.2026 13:48
Greenpeace, Madrid'de 'Savaşa hayır' pankartı açarak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezindeki Sol Meydanı'nda "Savaşa hayır" yazılı büyük bir pankart açtı.

Greenpeace aktivistleri bu sabah Madrid'de "Savaşa hayır" eylemi gerçekleştirerek, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Çevre örgütünden yapılan açıklamada, "Savaşlar asla çözüm değildir. Barışı seçme zamanı geldi. 2003 Irak işgaline karşı milyonlarca insanı harekete geçiren ve şimdi İspanyol toplumunun kültürel mirasının bir parçası haline gelen, 'Savaşa hayır' sloganını kullanan Greenpeace, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırının ardından Orta Doğu'da yaşanan ve hızla bölgeye yayılan ciddi askeri tırmanışı kınıyor." ifadeleri yer aldı.

İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana bombalama ve füze saldırılarının binlerce sivilin ölümüne, yaralanmasına ve yerinden edilmesine neden olduğunu, okulların, hastanelerin, evlerin ve sivil altyapının vurulduğunu belirten Greenpeace, "Savaşa hayır" sloganının bugün her zamankinden daha anlamlı olduğunu kaydetti.

Greenpeace İspanya ve Portekiz Direktörü Eva Saldana da "Bombalar, askeri saldırılar ve işgaller asla barış getirmez. Tam tersine tüm bölgeleri istikrarsızlaştırır, acıları artırır, masum sivillerin hayatına mal olur ve gezegeni yok eder. Okulları, hastaneleri veya evleri bombalamayı hiçbir şey haklı çıkaramaz." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol yetkililer, yaklaşık 4 saat sonra Greenpeace'in astığı pankartı kaldırdı.

