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Grup Şantiye ile Müzik Şöleni

12.07.2025 11:29
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Kayseri'de Talas Belediyesi'nde çalışan 13 personel, müzik tutkularını 'Grup Şantiye' ile sahneye taşıyor.

Kayseri'de Talas Belediyesinde görev yapan 13 personel, kurdukları "Grup Şantiye" ile müzik tutkularını sahneye taşıyor.

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Erman Ağmaz ile kaynakçı, büro personeli, güvenlik görevlisi, tekniker ve diğer birimlerde çalışanlar, geçen nisanda "Grup Şantiye"yi kurdu.

Bağlama, keman, klarnet, kanun, gitar, klavye, darbuka ve perküsyon gibi enstrümanları çalabilen 11 kişinin yer aldığı gruba, Kültür İşleri Müdürlüğünde büro personeli olarak görev yapan iki müzik öğretmeni de solist olarak katıldı.

Makine İkmal Müdürlüğünün Teknik Bilimler Şantiyesine bağlı demir atölyesinde öğle arası ve mesai sonrası çalışmalarını sürdüren grup, ilk konserini 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde verdi.

Sonrasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda KYK Melikgazi Kız Yurdu'nda öğrencilere müzik şöleni sunan grup, 18 Temmuz'da açılacak Talas Millet Bahçesi'nde verecekleri halka açık konser için provalarını sürdürüyor.

Talas Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Önder Topaktaş, AA muhabirine, belediye çalışanlarının işten arta kalan vakitlerinde hobilerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Şantiye alanında yaptıkları konser provalarının çalışanları motive ettiğini anlatan Topaktaş, "İlk çalışmamızı Makine İkmal Müdürlüğüne bağlı demir atölyemizde yaptık. Geniş hangar olduğu için rahat çalışıyoruz. Arkadaşlar da kendilerini buraya ait hissediyor. Biz grubun ismini koyarken ilk aklımıza 'Grup Şantiye' geldi ve öyle devam etti." dedi.

Topaktaş, "Grup Şantiye"nin geçmişten günümüze birçok eseri seslendirdiğini ve geniş bir repertuara sahip olduğunu belirtti.

"Kayseri'nin kültür markası oldu"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın gruba önem verdiğini ve desteklerini esirgemediğini vurgulayan Topaktaş, şunları kaydetti:

"Biz 'Grup Şantiye'yi önce hobi amaçlı kurmuştuk ama daha sonra gördük ki gerçekten arkadaşlarımız çok profesyonel ve başarılılar. Bunu da biz kültürel anlamda tüm Kayseri'ye ve Türkiye'ye katkı olacak şekilde geliştirmek istiyoruz. Kayseri'nin kültür markası oldular ve inşallah Türkiye'nin de markası olacaklar. Türkiye'nin farklı şehirlerinde Grup Şantiye'mizi ve konserlerini yakın zamanda izleyebileceksiniz. Aslında 3-4 kişilik küçük bir ekip kurarız diye düşünmüştük fakat hayallerimizin de ötesinde oldu."

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan klarnet ustası Mustafa Dursun da gündüz rutin işlerini yaptıklarını akşam ise konserler için prova yaptıklarını dile getirdi.

Hobilerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirten Dursun, "İşimize daha çok motive olduk. Arkadaşlarla bir araya gelip tekrar şarkılar çalmak istiyoruz. Çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Müzik öğretmeni Tuğçe Sena Tüfek ise belediyenin kütüphanesinde büro personeli olarak çalıştığını söyledi.

Gruptaki herkesin değerli insanlar olduğunu anlatan Tüfek, "Grupta tek kadın olmak biraz göze çarpıyor aslında. Daha değerli oluyorsunuz. Öğle aralarında veya iş çıkışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mesleğimi belediyede yapabilmek gerçekten çok gurur verici." dedi.

Kaynak: AA

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