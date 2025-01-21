GSB Gençlik Kampları yeni yılda 43 noktada kapılarını açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GSB Gençlik Kampları yeni yılda 43 noktada kapılarını açtı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl ücretsiz düzenlenen gençlik kampları, 2025'te 43 kamp merkezinde faaliyetlere başladı.

21.01.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl ücretsiz düzenlenen gençlik kampları, 2025'te 43 kamp merkezinde faaliyetlere başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize edilen program, bu yıl 5 bin 72 kişinin katılımıyla start aldı.

Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar olmak üzere 4 döneme ayrılan 2025 yılı gençlik kamplarında, toplam 42 bin 364 gencin ağırlanması planlanıyor. Yazın yapılacak doğa ve deniz kamplarına ise 50 bine yakın gencin katılması ön görülüyor.

Gençlik kamplarına ek olarak kariyer ve motivasyon kampları, medeniyet, tarih ve kültür kampları ile bilim kampları düzenleniyor. Bu programlar, gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra sosyal farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

2025'in yeniliği: Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri

Gençlerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri becerileri kazanmalarını sağlamak için hayata geçirilen Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri, pilot olarak seçilen 5 gençlik kampında uygulamaya alındı.

Antalya Alaaddin Keykubat, İstanbul Marmaracık Şehit Halil Kantarcı, Kastamonu Yolkonak, Mersin Mehmet Akif Ersoy ve Manisa Kula gençlik kampları, bu yenilikçi programın pilot uygulama alanları olarak belirlendi.

Eğitim kapsamında gençlere; çadır kurma, basit yemek yapma ve tesisat bilgisi gibi temel beceriler, ilk yardım uygulamaları ve temel afet bilgisi gibi sağlık becerileri, elektrik ve su tesisatına yönelik temel bilgiler gibi teknik beceriler, bahçe bakımı ve çevre dostu uygulamalar gibi çevre bilincini artırıcı yeşil beceriler kazandırılacak.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından pilot uygulama sonuçları analiz edilecek ve 2025 yaz dönemine kadar Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri'nin ülke genelindeki 43 gençlik kampında yaygınlaştırılması sağlanacak.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Kültür, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GSB Gençlik Kampları yeni yılda 43 noktada kapılarını açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
16:41 Çin’de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi
16:35 Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı ’’Ünalların evine maymun geliyor’’ Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı! ''Ünalların evine maymun geliyor''
16:30 Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor
16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
16:26 Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti
16:24 Futbolseverlere müjde TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
16:18 Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı
16:14 Narin davasında anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 12:55:17. #1.13#
SON DAKİKA: GSB Gençlik Kampları yeni yılda 43 noktada kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.