GTÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor

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Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarına seyirci kalmayan ABD'li ve Avrupalı öğrencilerin kampüslerinde başlattığı gösterilere, GTÜ öğrencileri de destek veriyor.

GTÜ ana giriş kapısında toplanan öğrenciler, sloganlar eşliğinde rektörlük binasına yürüdü. Burada basın açıklaması yapan öğrenciler, daha sonra oturma eylemine başladı.

Eyleme, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı.

Rektörlük binası önündeki oturma eylemi, 10 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.