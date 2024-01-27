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Guantanamo'da Bali saldırılarıyla bağlantılı 2 kişiye 23 yıl hapis cezası önerildi - Son Dakika
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Guantanamo'da Bali saldırılarıyla bağlantılı 2 kişiye 23 yıl hapis cezası önerildi

ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından terör suçlamasıyla tutukladığı yüzlerce kişiyi hapsettiği Küba'daki Guantanamo hapishanesinde askeri mahkeme heyeti, Endonezya'nın Bali Adası'nda 2002'de düzenlenen ve 22 ülkeden 202 kişinin hayatını kaybettiği bombalı eylemlerle bağlantısı olan Malezya uyruklu 2 kişiye 23 yıl hapis cezası önerdiği bildirildi.

Guantanamo\'da Bali saldırılarıyla bağlantılı 2 kişiye 23 yıl hapis cezası önerildi
27.01.2024 - 12:29,
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ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından terör suçlamasıyla tutukladığı yüzlerce kişiyi hapsettiği Küba'daki Guantanamo hapishanesinde askeri mahkeme heyeti, Endonezya'nın Bali Adası'nda 2002'de düzenlenen ve 22 ülkeden 202 kişinin hayatını kaybettiği bombalı eylemlerle bağlantısı olan Malezya uyruklu 2 kişiye 23 yıl hapis cezası önerdiği bildirildi.

Askeri mahkeme heyeti, 17 yıldır Guantanamo'da tutuklu bulunan Malezya asıllı Muhammed Nazir Bin Lep ve Muhammed Farik Bin Amin'e ilişkin tavsiye kararı aldı.

Savunma pazarlığında, saldırılarda rollerinin bulunduğunu veya önceden bilgi sahibi olduklarını reddeden 2 sanık, yıllarca saldırının sorumlu militan ağıyla planlama yaptıklarını itiraf etti.

Sanıklar, savunma pazarlığı çerçevesinde Bali bombalamaları nedeniyle yine Guantanamo'da tutuklu Endonezya asıllı Encep Nurjaman aleyhinde ifade vermeyi de kabul etti.

Mahkemenin 23 yıllık ceza tavsiyesi, Guantanamo'daki üst düzey askeri otoritenin onayını gerektiriyor.

Jürinin önerisi ve mahkeme başkanının ceza indirimiyle Lep ve Amin'in yaklaşık 5 yıl daha az hapiste kalabileceği öngörülüyor.

Lep ve Amin, 11 Eylül 2001'de ABD'ye yönelik saldırıların ardından George W. Bush yönetimince başlatılan "teröre karşı savaş" kapsamında Guantanamo'ya gönderilen 780 tutuklu arasında yer aldı.

Lep'in avukatı Brian Bouffard, ABD ve Malezya'nın sanıkların ülkelerine transfer edilmesini kabul edebileceğini söyledi.

Gece kulüplerine saldırılarda 202 kişi ölmüştü

Endonezya'nın turistik adası Bali'de 12 Ekim 2002'de gece kulüplerine düzenlenen saldırılarda, aralarında 7 Amerikalı ve 88 Avustralyalının da bulunduğu 22 ülkeden 202 kişi ölmüş, 209 kişi yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğu El Kaide ile bağlantılı İslami Cemaat grubuna atfedilirken, saldırılarda kilit rol oynadıkları iddia edilen 3 kişi 2008'de idam edilmiş, 2 şüpheli de operasyonda öldürülmüştü.

Grubun önde gelen üyelerinden "Yıkıcı Adam" lakaplı, gerçek adı Hisyam Bin Alizeyn olan Umar Patek, Bali'deki gece kulüplerine düzenlenen saldırılarda kullanılan bomba yüklü aracın hazırlanmasına yardımcı olmaktan 2012'de suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Guantanamo'da tutuklu Endonezya asıllı Encep Nurjaman ve Malezya asıllı Muhammed Nazir Bin Lep ile Muhammed Farik Bin Amin'in askeri mahkemedeki yargılanma süreci, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının hemen ardından söz konusu şüphelilerin askeri mahkemeye sevkiyle başlamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Haziran 2017'de bu kişilere karşı hazırlanan iddianame reddedilmişti.

Kaynak: AA
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Guantanamo, Endonezya, Malezya, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

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