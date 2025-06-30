Guatemala'nın Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Guatemala'nın Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

30.06.2025 20:08
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Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği, silahlı kuvvetler gününü kutladı, Türkiye ile işbirliği vurgulandı.

Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği, Guatemala Silahlı Kuvvetler Günü'nün 154. yıl dönümü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenledi.

Büyükelçilik'teki resepsiyon iki ülkenin marşlarının okunmasıyla başladı.

Genelkurmay Başkanlığı Komuta Kontrol ve Hava/Füze Savunma Daire Başkanı Tuğgeneral Samet Yüksel, burada yaptığı konuşmada, Guatemala Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü kutlamanın yanı sıra Türkiye ile Guatemala arasındaki kalıcı ilişkilerin de anıldığını belirtti.

İki ülke arasındaki dostluk ilişkisine önem verdiklerini ifade eden Yüksel, Türkiye'deki eğitim merkezlerine ve askeri tatbikatlara katılımın işbirliğini güçlendireceğini ve taraflar arasındaki dostluk bağlarını derinleştireceğini söyledi.

Yüksel, işbirliğinin hem Türkiye hem Guatemala'nın çıkarlarına hizmet etmekle kalmayıp, küresel barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Türkiye ve Guatemala, ikili ilişkilerde benzersiz bir ivme yakaladı. İşbirliğimizi yeni zirvelere taşımaya kararlıyız." dedi.

"Ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun, işbirliğimizi her alanda güçlendirmemizi ve genişletmemizi sağlayacağından eminiz." diyen Yüksel, Guatemala'nın istikrar, refah ve barış yolunda kaydettiği ilerlemeyi takdirle karşıladıklarını söyledi.

"Guatemala, barış mesajı vermeye devam etmektedir"

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos da Guatemala ordusunun kuruluşundan bu yana ülke tarihinde "kilit rol" oynadığını vurgulayarak, ordu mensuplarına bağlılıkları, profesyonellikleri ve cesaretleri için teşekkür etti.

Türkiye ile Guatemala arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek amacıyla Türkiye'de açılan ve Guatemala Askeri Ataşesi Albay Byron Jimenez'in liderliğinde faaliyet gösteren ataşeliğe dikkati çeken Recinos, bunun iki ülke arasındaki işbirliğinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini söyledi.

Recinos, Guatemala Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma operasyonlarında aktif rol oynadığını ve görevdeki asker sayısı bakımından Latin Amerika ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığını kaydederek, "Guatemala halihazırda Haiti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan, Güney Sudan, Kolombiya, Lübnan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Yemen'de konuşlanmış toplam 354 personeliyle 8 BM Barışı Koruma Misyonu'nda varlığını sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Ülkesinin, Ankara dahil olmak üzere dünyanın birçok kentinde barış mesajı vermeye devam ettiğini vurgulayan Recinos, bu hedef doğrultusunda Türkiye ile işbirliği içinde çalışma konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guatemala'nın Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı - Son Dakika

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