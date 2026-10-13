Güdül'de Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı için anıta çelenk konuldu - Son Dakika
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Güdül'de Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı için anıta çelenk konuldu

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Güdül\'de Ankara\'nın başkent oluşunun 103. yılı için anıta çelenk konuldu
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Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Güdül'de Kaymakamlık önünde anıta çelenk konuldu. Törene Kaymakam Naim Akar, Belediye başkan yardımcısı Münir Atalay ve birim amirleri katıldı; saygı duruşunun ardından konuşma yapıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü dolaysıyla Güdül'de anıta çelenk konuldu.

Kaymakamlık makamı önünde bulunan alanda düzenlenen törene Kaymakam Naim Akar, Belediye başkan yardımcısı Münir Atalay, Birim amirleri katıldı.

Çelenklerin konulmasını akabinde saygı duruşu yapılırken, akabinde Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı dolayısıyla, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı:

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı tebriklerini kaymakam kabul etti.

Kaymakam Naim Akar, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bağımsızlık ve egemenliğimizin simgesi olan Ankara'mızın Başkent oluşunun 103. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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